В Крыму ожидаются заморозки: объявлено штормовое предупреждение

В связи с заморозками в Крыму объявили штормовое предупреждение на вторник, 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
— Ночью и утром 14 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки, — говорится в сообщении.
Уточняется, что температура снизится до −2 градусов. В министерстве отметили, что при такой погоде высока вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. В ведомстве не исключили повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Кроме того, водителей призвали быть осторожными, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.