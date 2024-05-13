В Крыму ожидаются заморозки: объявлено штормовое предупреждение

Уточняется, что температура снизится до −2 градусов. В министерстве отметили, что при такой погоде высока вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. В ведомстве не исключили повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Кроме того, водителей призвали быть осторожными, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.