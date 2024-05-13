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В Крыму ожидаются заморозки: объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение о заморозках на 14 мая.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В связи с заморозками в Крыму объявили штормовое предупреждение на вторник, 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

— Ночью и утром 14 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки, — говорится в сообщении.

Уточняется, что температура снизится до −2 градусов. В министерстве отметили, что при такой погоде высока вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. В ведомстве не исключили повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Кроме того, водителей призвали быть осторожными, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.