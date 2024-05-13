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В Каменске-Уральском передумали отключать отопление

Отопительный сезон в городе продлили до 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

Из-за холодов Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области рекомендовало муниципалитетам перенести дату окончания отопительного сезона с 13 мая на более поздний срок в зависимости от погодных условий на конкретной территории.

После этого в администрации Каменска-Уральского приняли решение завершить текущий отопительный сезон на неделю позже. Соответственно, батареи в квартирах горожан начнут остывать с 20 мая 2024 года. Об этом пишет портал KU66.RU.

— С учетом неблагоприятных погодных условий отключение тепла пришлось перенести, — рассказала в беседе с редакцией городского портала глава пресс-службы мэрии Каменска-Уральского Елена Шеремет.

Отметим, что в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле также приняли решение об окончании отопительного сезона на неделю позже ранее установленного срока.

ЖКХ