В Каменске-Уральском передумали отключать отопление

Из-за холодов Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области рекомендовало муниципалитетам перенести дату окончания отопительного сезона с 13 мая на более поздний срок в зависимости от погодных условий на конкретной территории.
После этого в администрации Каменска-Уральского приняли решение завершить текущий отопительный сезон на неделю позже. Соответственно, батареи в квартирах горожан начнут остывать с 20 мая 2024 года. Об этом пишет портал KU66.RU.
— С учетом неблагоприятных погодных условий отключение тепла пришлось перенести, — рассказала в беседе с редакцией городского портала глава пресс-службы мэрии Каменска-Уральского Елена Шеремет.
Отметим, что в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле также приняли решение об окончании отопительного сезона на неделю позже ранее установленного срока.