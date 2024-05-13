Реки могут выйти из берегов в трех районах Краснодарского края

Согласно данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе ожидаются осадки, которые могут привести к значительному увеличению уровня воды в реке Кубань. В зоне опасности находятся Мостовский, Лабинский и Курганинский районы.



В свете этого, рекомендуется принять ряд мер предосторожности:



— Соблюдать пребывание в безопасном месте, следить за работоспособностью систем отопления и освещения;



— Быть внимательным к окружающей обстановке и использовать непромокаемую одежду и обувь;



— Защитить ценные вещи от воздействия воды, грязи и повреждений;



— Взять с собой документы, ценные вещи, продукты питания, воду и медикаменты при необходимости покидать дом.



Кроме того, следует прислушиваться к рекомендациям и предупреждениям со стороны МЧС, а также внимательно следить за сообщениями в местных средствах массовой информации. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, можно воспользоваться следующими контактными номерами:



«112» — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного телефона);



«01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского телефона);



«101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного телефона);



8 (861) 268−64−40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.