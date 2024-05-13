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В Каменном городе медведь угрожает туристам

Туристов, которые планируют посетить Каменный город, попросили временно отложить поездки, так как на территории были обнаружены следы медведя, сообщает дирекция ООПТ Пермского края.

Следы хищника были замечены инспектором Усьвинского участка природного парка «Пермский». Туристам рекомендуется отложить поездки в Каменный город, а при встрече с медведем не паниковать, не издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть зверя. Рекомендуется медленно отойти в обратном направлении и не поворачиваться к медведю спиной, а также не бежать от него.

флора и фауна