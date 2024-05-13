Следы хищника были замечены инспектором Усьвинского участка природного парка «Пермский». Туристам рекомендуется отложить поездки в Каменный город, а при встрече с медведем не паниковать, не издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть зверя. Рекомендуется медленно отойти в обратном направлении и не поворачиваться к медведю спиной, а также не бежать от него.
В Каменном городе медведь угрожает туристам
Туристов, которые планируют посетить Каменный город, попросили временно отложить поездки, так как на территории были обнаружены следы медведя, сообщает дирекция ООПТ Пермского края.