В Каменном городе медведь угрожает туристам

Следы хищника были замечены инспектором Усьвинского участка природного парка «Пермский». Туристам рекомендуется отложить поездки в Каменный город, а при встрече с медведем не паниковать, не издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть зверя. Рекомендуется медленно отойти в обратном направлении и не поворачиваться к медведю спиной, а также не бежать от него.