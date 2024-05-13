В столице с 15 мая начнется отключение горячего водоснабжения

Для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к работе в условиях осенне-зимнего периода государственным предприятием «Минсккоммунтеплосеть» и филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» в мае 2024 года будет производиться отключение горячего водоснабжения.
В период с 15 мая отключение горячего водоснабжения УП «Минсккоммунтеплосеть» запланировано по следующим адресам:
ул. Азгура, 3, 5, 8;
ул. Ангарская, 15б, 15в;
ул. Богдановича, 29;
ул. Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, здание № 1, здание № 2, гараж-3зд., склад-5зд., КПП-2зд., мастерская, дизельная, учебный корпус № 1;
ул. Киселева, 17;
ул. Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52;
ул. Красная, 3, 5;
ул. Куйбышева, 10;
ул. Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17;
ул. Мичурина, 12а, 19, 21, 23, 25;
ул. Молодежная, 1, 1 к.2, 2, 5;
ул. Партизанский пр-т, 104а, 133, 135, 146, 146а, 148;
ул. Первомайская, 20 к.2, 3; 24 к.2;
ул. Пугачевская, 7, 9, 11;
ул. Пулихова, 7 к.1, 2;
ул. Седова, 16;
ул. Социалистическая, 13, 30, 32;
ул. Старовиленская, 44, 46, 48;
ул. Сторожевская, 8, 8а;
ул. Фабричная, 20;
ул. Центральная, 11а;
ул. Шоссейная, 13, 17.
Филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
Большое Стиклево, 102к.5;
Новодворский сельсовет, 40, 40к.1, 40к.2;
пер. Бехтерева, 3, 5, 6, 7, 10, 12;
пер. Броневой, 1, 3, 5, 5а, 4, 10а, 10, 12, 13, 15, 15а;
пер. Войсковый, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
пер. Козлова, 25;
пер. Нагорный, 6б;
пер. Твердый, 1-й, 5, 11;
пл. Парижской коммуны, 1;
пр. Машерова, 4, 6а, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17/4, 17 г, 18, 20, 25, 29, 33, 35;
пр. Независимости, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
пр. Партизанский, 52, 52а, 54, 56, 56к.2, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 81, 81-Б, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87б, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 87а, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149;
ул. Азгура, 1, 1а, 1б, 3, 4, 5;
ул. Ангарская, 2к.1, 2к.2, 2к.3, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 4к.1, 4к.2, 5к.3, 5к.4, 5к.6, 7, 9к.1, 9к.2, 11, 13к.1, 13к.2, 15к.1, 17б, 21;
ул. Андреевская, 3, 3к.2, 4, 5к.2, 7к.1, 7к.2, 11;
ул. Антоновская, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14б, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32;
ул. Берестянская, 2, 3, 4, 5, 6, 12;
ул. Бехтерева, 5, 6а, 9, 10, 12, 16;
ул. Богдановича, 6, 8, 33, 35;
ул. Ботаническая, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. Бровки, 21к.2, 25, 30, 32, 32а, 32б, 40;
ул. Бядули, 2, 2к.3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
ул. В. Хоружей, 1а, 3, 3а, 3 В, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11;
ул. Варвашени, 1, 4, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 7, 7б, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9, 10, 11, 12, 13к.4, 14, 15, 16, 18, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22а, 22к.1;
ул. Долгобродская, 1, 75;
ул. Жилуновича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
ул. З. Горка, 3, 4, 4к.1, 4к.3;
ул. Захарова, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50 В, 50Д, 52к.2, 52к.1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61А, 62, 63, 63а, 64, 65к.1, 67к.1, 67к.2, 68, 69, 72, 73а, 74, 76, 77а, 104;
ул. Ивановская, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 43А, 50;
ул. Киселева, 3, 5, 4, 6а, 6б, 6 В, 7, 9, 9к.1, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 42/2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67;
ул. Козлова, 2, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17к.1, 17к.2, 19, 20, 22, 23, 23а, 25, 25а, 26, 26к.8, 27а, 28, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;
ул. Коммунистическая, 3, 4, 5, 6, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 24, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 86;
ул. Корицкого, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Котовского, 2, 9, 9а;
ул. Красная, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17к.1, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 22, 23к.5;
ул. Краснозвездная, 6, 8, 18, 18б;
ул. Кропоткина, 22, 44;
ул. Куйбышева, 14, 16, 17, 19, 19а, 25а, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38;
ул. Кулешова, 4, 4а, 6; ул. Лазо, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ул. Магнитная, 30;
ул. Марьевская, 5, 5а, 7а;
ул. Михайлова, 3;
ул. Мичурина, 3, 7;
ул. Молодежная, 3к.1, 3к.2;
ул. Нагорная, 12;
ул. Народная, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53к.1, 53к.2, 54;
ул. Огарева, 1, 3;
ул. Одесская, 4, 6, 8, 14;
ул. Омельянюка, 3, 5, 7, 15 В, 15, 18, 19;
ул. Орджоникидзе, 10, 17;
ул. Пашкевич, 3, 5, 9;
ул. Первомайская, 3, 3а, 3 В, 7, 9, № 1 по г.п.(быв.9А), 11, 15, 17, 18, 20, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 24к.1, 24 к.3, 26 к.1, 28;
ул. Платонова 1а, 1б, 3, 10, 12а, 12б, 13, 14б, 15, 18, 20, 20а, 20б, 20бк.1;
ул. Плеханова, 1, 1а, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. Пржевальского, 2;
ул. Пугачевская, 1, 3, 6, 10, 20, 22, 24;
ул. Пулихова, 3, 5, 6, 7к.1, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31к.1, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51;
ул. Радиальная, 17, 23;
ул. Румянцева, 3, 4, 5, 6, 6к.1, 7, 10, 12, 14, 13, 15, 17;
ул. Седова, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 44, 46, 48;
ул. Смоленская, 15, 15а, 25, 27, 27к.2, 31, 33;
ул. Смолячкова, 4, 5, 10;
ул. Соломенная, 13, 23А;
ул. Социалистическая, 2, 2к.17, 5, 7, 9, 9к.1, 11, 17, 18, 18а, 26, 26к.13, 28;
ул. Старовиленская, 52, 54;
ул. Сторожевская, 15, 15а;
ул. Строителей, 1, 2, 4, 5а, 6, 8;
ул. Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10;
ул. Тухачевского, 11, 15, 17, 19;
ул. Украинская, 1, 3;
ул. Филатова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7;
ул. Фрунзе, 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19к.1;
ул. Центральная, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8а, 25, 45, 47;
ул. Чайкиной, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16;
ул. Чапаева, 3, 4, 4а, 5, 6;
ул. Челюскинцев, 3, 5, 7, 9, 14, 71, 73;
ул. Чичерина, 1, 2, 3, 3б, 4, 11, 13, 14, 15, 19;
ул. Шоссейная, 7, 7а, 9.
Отключение горячего водоснабжения филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго», ранее указанное 15.05.2024 года, переносится на более поздний срок (о чем будет сообщено дополнительно) по следующим адресам:
ул. Богдановича, 29;
ул. Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52;
ул. Киселева 17;
ул. Красная, 3, 5;
ул. Куйбышева, 10, 61к1−3;
ул. Старовиленская, 44, 46, 48;
ул. Сторожевская, 8, 8а.