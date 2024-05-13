В столице с 15 мая начнется отключение горячего водоснабжения

Для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к работе в условиях осенне-зимнего периода государственным предприятием «Минсккоммунтеплосеть» и филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» в мае 2024 года будет производиться отключение горячего водоснабжения.