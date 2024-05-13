В центре Перми 19 мая перекроют движение транспорта и запретят парковку

В центральной части Перми 19 мая с 07:00 до 15:00 временно перекроют движение транспорта и запретят парковку из-за проведения массового полумарафона «ЗаБег РФ».
Организаторы соревнований сообщили, что также нельзя будет выехать из дворов домов, расположенных вдоль дистанции. Все машины в парковочных местах по пути следования полумарафона будут эвакуированы.
«Рекомендуем припарковать ваши автомобили в другом месте. Также в это время будет закрыт вход на набережную Камы, где будет проходить трасса полумарафона», — дополнили информацию в дирекции Пермского полумарафона «ЗаБег РФ».
Маршрут забега пройдет по участкам улиц Петропавловской, Островского, Монастырской, Окулова, Газеты «Звезда», Сибирской, 25 Октября, Советской и набережной Камы.
Забеги пройдут на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км и 300 метров.
На время проведения соревнований организуют пешеходный проход на перекрестках улиц, будет обеспечен проезд автомобилей экстренных служб.