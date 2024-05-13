В Прокопьевске цыганка взяла с пенсионерки 100 000 рублей за снятие порчи

В Прокопьевске полиция задержала 53-летнюю местную жительницу, обвиняемую в хищении около 100 000 рублей у 83-летней пенсионерки. Она обещала избавить пострадавшую от порчи, сообщает пресс-служба УМВД по Кузбассу. Подозреваемая, представившись жертвой пожара в Новосибирске, обратилась к пожилой женщине за помощью. После получения продовольствия и небольшой суммы денег, мошенница заявила, что на пенсионерку якобы наложена порча, и предложила снять её с помощью специального ритуала. Она убедила пожилую женщину передать все имеющиеся в доме деньги, чтобы использовать их для обряда. Мошенница завернула сбережения их в простыню, провела ряд манипуляций и скрылась, оставив свёрток в подполе. Пострадавшей она сказал не трогать простыню несколько часов. Когда пенсионерка, не выдержав ожидания, проверила содержимое свёртка, она обнаружила, что деньги исчезли. Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемую. После задержания женщина призналась в содеянном и сообщила, что потратила похищенные деньги. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Она взята под стражу на время следствия.