Трамваи изменят маршрут на екатеринбургском ВИЗе

Как сообщает пресс-служба мэрии, на время работ движение трамваев по улицам Бебеля, Полежаевой, Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова» будет закрыто в обоих направлениях. Маршруты изменят следующим образом:
— № 6: станция ЦПКиО — улица Тверитина — улица Луначарского — проспект Ленина — улица Московская — улица Радищева — улица Куйбышева — улица Луначарского — улица Тверитина — станция ЦПКиО;
— № 7: станция Эльмаш — улица Старых Большевиков — улица Фронтовых Бригад — проспект Космонавтов — улица Победы — улица Бакинских Комиссаров — улица Бебеля — улица Техническая — станция 7 Ключей;
— № 10: станция ЦПКиО — улица Тверитина — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Московская — проспект Ленина — улица Луначарского — улица Тверитина — станция ЦПКиО;
— № 13: станция 40 лет ВЛКСМ — улица Сыромолотова — улица Малышева — улица Гагарина — проспект Ленина — Верх-Исетский бульвар — станция ВИЗ;
— № 19: станция Волгоградская — улица Викулова — улица Татищева — улица Красноуральская — станция ВИЗ;
— № 17: станция Керамическая — улица Новосибирская — улица Ферганская — улица Титова — улица 8 Марта — улица Радищева — Верх-Исетский бульвар — станция ВИЗ;
— № 23: станция 40 лет ВЛКСМ — улица Сыромолотова — улица Малышева — улица Гагарина — улица Уральская — улица Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — станция ВИЗ.
Также ремонты будут проводиться на путях на улице Синяева и в переулке Левшинском. Движение общественного транспорта закроют с 00:00 25 мая до 05:00 27 мая по улице Красноуральской от Татищева до Кирова.
Трамваи станут ходить следующим образом:
— № 2: станция Эльмаш — улица Энтузиастов — улица Старых Большевиков — улица Фронтовых Бригад — проспект Космонавтов — улица Луначарского — проспект Ленина — Верх-Исетский бульвар — станция ВИЗ — улица Красноуральская — улица Татищева — проспект Ленина — улица Луначарского — проспект Космонавтов — улица Фронтовых Бригад — улица Старых Большевиков — улица Энтузиастов — станция Эльмаш;
— № 11: станция Зеленый Остров — улица Татищева — проспект Ленина — улица Луначарского — улица Тверитина — станция ЦПКиО;
— № 19: станция Волгоградская — улица Белореченская — улица Московская — Верх-Исетский бульвар — улица Халтурина — улица Бебеля — улица Машиностроителей — станция Машиностроителей — улица Машиностроителей — улица Бебеля — улица Халтурина — станция ВИЗ — улица Красноуральская — улица Викулова — улица Татищева — улица Викулова — станция Волгоградская;
— № 21: станция ЦПКиО — улица Тверитина — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Луначарского — улица Тверитина — станция ЦПКиО.