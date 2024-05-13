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В Омске временно изменят маршрут трамваев № 1, 4 и 7

Изменения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей.

Из-за капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев в Омске будет временно изменено движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ремонтные работы будут проводиться на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной. Трамваи по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будут следовать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Ограничения будут действовать в следующие периоды:

с 20:30 часов 13 мая до 05:30 часов 14 мая;

с 20:30 часов 15 мая до 05:30 часов 16 мая;

с 20:30 часов 17 мая до 05:30 часов 18 мая.