В Омске временно изменят маршрут трамваев № 1, 4 и 7

Из-за капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев в Омске будет временно изменено движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Ремонтные работы будут проводиться на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной. Трамваи по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будут следовать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».