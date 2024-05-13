Куда бежать? Гид по бесплатным туалетам на Невском проспекте, которые работают даже ночью

Перед тем как сходить в туалет в претенциозном торговом центре «Пассаж», который сам по себе является достопримечательностью города наряду с Гостиным двором, нужно потрудиться, чтобы найти его по указателям. Если вы интроверт, — о ужас, скорее всего, придется взаимодействовать с людьми и спрашивать дорогу. Как сообщил охранник, туалет есть только на нулевом этаже, который занимает продуктовый магазин. Усталым голосом его сотрудник пояснил, что нужно пройти длинную колбасу прилавков до конца, чтобы добраться до пункта назначения. Там, в конце специальной зоны, где посетители могут съесть купленную пищу, есть вывеска с большими буквами. Под ней турникет и приставленный к нему охранник, а рядом автомат, похожий на терминал оплаты сотовой связи. Там можно по карте купить «билет» за 50 рублей. Поскольку в женском в тот момент была уборка, оценивать пришлось туалет для инвалидов, который охранник открыл ключом. Визуально в комнате было чисто, все необходимые предметы на месте, но полностью функционал по понятным причинам оценить было невозможно.