Специалисты ликвидировали «фонтан» в центре Ташкента. Видео

В хокимияте Мирабадского района аргументировали произошедшее тем, что в Ташкенте проходят гидравлические испытания теплосетей. Работы проводятся без отключения горячего водоснабжения. Повреждение трубы произошло в ходе этих испытаний.
Также в администрации сообщили, что данная проблема решена сотрудниками Мирабадского районного филиала Veolia Energy.
Водителей и пешеходов попросили быть внимательными и бдительными, и в случае возникновения неисправностей сообщать о них по телефону (78) 129−01−85.