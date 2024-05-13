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Специалисты ликвидировали «фонтан» в центре Ташкента. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В соцсетях появились кадры бьющего из-под асфальта «фонтана». Как оказалось, на пересечении улиц Тараса Шевченко и Саида Барака прорвало трубу с горячей водой, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В хокимияте Мирабадского района аргументировали произошедшее тем, что в Ташкенте проходят гидравлические испытания теплосетей. Работы проводятся без отключения горячего водоснабжения. Повреждение трубы произошло в ходе этих испытаний.

Также в администрации сообщили, что данная проблема решена сотрудниками Мирабадского районного филиала Veolia Energy.

Водителей и пешеходов попросили быть внимательными и бдительными, и в случае возникновения неисправностей сообщать о них по телефону (78) 129−01−85.