Не дадим в обиду Мурок: в центре Севастополя запретили ломать «кошкин» дом

В майские выходные в Севастополе случился небольшой инцидент: простых граждан возмутило желание чиновников убрать домик для бездомных котов.
— Возле бассейна ЦСКА повесили требование о сносе незаконно размещенного объекта. Жаль котиков! — эта новость в соцсети была подкреплена фото самого документа.
В официальной бумаге зоозащитников обязали убрать с глаз долой незаконный объект — сборно-разборную конструкцию из дерева на металлической подставке. Вдобавок погрозили, что если хозяин не найдется, то «кошкин дом» утилизируют.
Севастопольцы тут же встали на защиту бездомных мурок. Гневные комментарии пользователей соцсети в формате «Нужно еще скворечники запретить…», «Ломать — не строить. Постыдились бы….! Такое надо поощрять, но нет, вы прилюдно, официально предписание выносите», достигли ушей руководства.
Роль миротворца в баталиях зоозащитников с сотрудниками департамента городского хозяйства взял губернатор Севастополя Михаил Развожаев:
— Вижу все публикации о кошачьих домиках в Севастополе. Скажу коротко: котиков в обиду не дадим, не переживайте.
Ну вот, можно перевести и дыхание — Мурки и Пушки под надежной защитой самого Развожаева.
В пресс-службе департамента городского хозяйства Севастополя КП-Крым объяснили:
— Трехэтажный «кошкин дом» ломать никто не будет. На сегодняшний день идет речь идет о переносе, но куда именно, пока не знаем — этот вопрос прорабатывается.
В ведомстве объяснили, что сооружение для животных нельзя просто так взять и перевезти-установить без учета места обитания его постояльцев — бездомных кошек, иначе они его просто не найдут. Но в то же время нужно учесть и мнение горожан, которые считают, что исторический центр Севастополя ни в коем случае нельзя уродовать такими «будками» и превращать в зверинец.
Кстати, в Ялте возведение жилья для кошек хотят поставить на поток. Первый «жилой дом» для усатых бездомных уже установили в Алупке. В Феодосии и вовсе соорудили домики для уток.