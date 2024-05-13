Не дадим в обиду Мурок: в центре Севастополя запретили ломать «кошкин» дом

В ведомстве объяснили, что сооружение для животных нельзя просто так взять и перевезти-установить без учета места обитания его постояльцев — бездомных кошек, иначе они его просто не найдут. Но в то же время нужно учесть и мнение горожан, которые считают, что исторический центр Севастополя ни в коем случае нельзя уродовать такими «будками» и превращать в зверинец.