«Водоканал» закроет 17 фонтанов на помывку и техническое обслуживание на неделе

14 мая отключат фонтан в Кронштадте на Ленинградской улице, 26, строение 5/1, в то время как с 14 по 17 мая специалисты проведут техническое обслуживание декоративного бассейна с фонтанами на Петергофском шоссе, 27, литера К. Также с 15 по 17 мая на техническое обслуживание уйдёт фонтан на Московской площади и фонтан на Крестовском проспекте, 21/4, строение 1.