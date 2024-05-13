Опрессовки в Челябинске 2024. Где отключат горячую воду с 21 мая по 4 июня

В Челябинске с 21 мая по 4 июня пройдет первый этап гидравлических испытаний, который затронет 1183 жилых многоквартирных дома, 75 детских садов, 71 учебную организацию и 23 больницы во всех районах города. Рассказываем, где две недели не будет горячей воды.