Опрессовки в Челябинске 2024. Где отключат горячую воду с 21 мая по 4 июня

В Челябинске с 21 мая по 4 июня пройдет первый этап гидравлических испытаний, который затронет 1183 жилых многоквартирных дома, 75 детских садов, 71 учебную организацию и 23 больницы во всех районах города. Рассказываем, где две недели не будет горячей воды.
Калининский район.
40 лет Победы 39, 39а, 41, 43, 44, 47, 47а, 49, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63.
250 лет Челябинску 1, 1а, 1б, 5, 5а, 5б, 5 В, 9.
Братьев Кашириных 85а, 85б, 87а, 88, 89, 93, 95, 95а, 97, 99а (16эт.), 99а (10эт.), 99б, 100, 100а, 100б, 101, 101а, 102, 104а, 105, 105а, 106, 107, 108а, 108б, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 131, 131а, 131б.
Ворошилова 51, 53, 53б, 53 В, 55, 55а, 55б, 57, 57а, 57б, 57 В.
Двинская 3.
Молодогвардейцев, 33, 33а (общежитие), 35, 35а, 37, 37а, 37б (общежитие), 37 В, 39, 39а, 39б, 41, 41а (1), 41а (2), 41б, 41 г, 45, 45а, 47а, 49б, 51 (общежитие), 51а, 54, 55 (общежитие), 56, 56а, 57 (общежитие), 58, 58а, 58б, 58 В, 59, 60, 60а, 60б, 61, 62, 62а, 64а, 64б, 65, 65а, 66, 66а, 66б, 68, 68а, 68 В, 70, 70а, 70 В, 70 г, 74, 76.
Наркома Малышева 3, 8.
Пр-т Победы, 162б, 166 В, 166 г, 187 (общежитие авт. уч), 215, 287а, 289, 289а, 291, 291а, 291б, 291 В, 293, 293 В.
Солнечная 70, 72, 74.
Университетская Набережная 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 30, 32, 34, 36, 36а, 36б, 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 85, 97, 97а, 99, 103, 105, 107.
Чайковского 52, 52а, 54, 54а, 70, 70а, 183, 183а, 185.
Чичерина 43, 45, 47.
Краснознаменная 28, 30, 34, 40, 42, 44, 46,
Колхозная 25, 27, 29, 31, 33, 36.
Болейко 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 7, 7а, 7б,
Косарева 63, 63б, 63 В, 71, 71а.
Детские сады:
40 лет Победы 41а (д/с № 469), 45а (д/с № 93).
250 лет Челябинску 7а (д/с № 11).
Братьев Кашириных 97а (д/с № 452), 101б (д/с № 444), 103б (д/с № 440), 105б (д/с № 57), 106а (д/с № 1), 107а (д/с № 435).
Ворошилова 53а (д/с № 395).
Молодогвардейцев 56 В (д/с № 366), 68б (д/с № 384), 62б (ОЦ № 1, бывший ф-л школы № 123), 72 (Д/С № 250).
Университетская Набережная 24а (д/с № 454), 101 ДС № 250 ОСП 1, 77 (д/с № 93).
Чайковского 185а (д/с № 455).
Н. Малышева, 1 ДС № 250.
Шенкурская, 3а, № 88.
Шенкурская, 19 г, № 404.
Шенкурская, 11а, № 423.
Учебные заведения:
40 лет Победы, 48 ОЦ № 7.
250 лет Челябинску 7 (шк. № 150).
Братьев Кашириных 103а (шк. № 104), 129 (ЧелГУ, главный и театральный корпуса).
Двинская 7 (шк. № 54), 18 (ЦДТ «Гармония»).
Молодогвардейцев 43 (Педагогический колледж), 56б (ОЦ № 1, бышая шк. № 123), 61а (ОЦ № 1, бывшая шк. № 87), 62 В (шк. № 78), 70б (ЧелГУ 2-й корпус), 57а (ЧелГУ 4-й корпус и хозблок).
Университетская Набережная 16а (шк. № 124), 30а (шк. № 25).
ЧГУ (пр. Победы 162в).
СОШ № 104 (ул. Дальневосточная 2).
Лечебные заведения:
40 лет Победы 43а (ГБУЗ ОКБ № 3, молочная кухня).
Проспект Победы 287 (родильный дом, поликлиника № 3, операционный блок).
Чайковского 183а (ДГП № 4).
Курчатовский район.
Краснознаменная 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 25а, 27, 27а, 29.
пр. Победы 196а, 198б, 204.192,194,194а, 196,198,198а, 200,200а, 176,198б.
Жуковского 2а.
Островского 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 31а, 34, 34а, 18а.18,10,8, 13а, 7,2, 5А, 5,9,9а, 11.
М. Расковой 2, 2а.
Титановая, 1.
Цинковая 1, 3, 5, 12, 12а, 14а, 16, 18, 21, 23, 23а, 24, 24а, 26а, 20.
Кр. Пилотов 8, 10.
Комсомольский пр. 9, 11, 13, 15, 17, 19а.
Свердловский пр. 3,3а, 3 В, 3б, 8а, 8б, 8 В, 10а, 12а, 22, 6,8,10,12,12а, 14,26,26а, 24а, 24б, 11,9,13,19.
Кыштымская3а, 9а, 7а, 5,3,10.
Каслинская, 40,38,36а, 36,26,28,22,24,34.
Пер. Островского, 7,6,10а, 10,12,13,9а.
Куйбышева 80, 84, 86, 86а, 88, 88а.
Молодогвардейцев 17а, 19, 19а.
Частный сектор:
Вострецова 4, 4а, 6, 8.
Кислицина 6,8,2,4,1,3.
2-я Осташковская, 17.
Детские сады:
Островского, 25б, № 353.
Островского, 27б, № 234.
Краснознаменная, 26, № 353.
Учебные заведения:
Островского, 15 (музыкальная школа).
Лечебные учреждения:
Краснознаменная, 24 (детская поликлиника № 7).
Ленинский район.
9 Мая, 14, 16, 24.
Агалакова, 1, 3, 5, 22, 22а, 26, 28, 28а, 29, 30, 33, 35, 36а, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
Барбюса, 1, 3, 5, 5а, 6, 11, 15, 16, 17,18, 20, 31, 33, 35,37, 37а, 39, 39а, 41, 47, 49, 51, 84.
Гагарина, 1, 1а, 2, 3, 3б, 4, 4 В, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23,25, 26а, 28б, 30а, 30б.
Гражданская, 4, 4а.
Гюго 1, 2.
Гранитная, 21.
Дзержинского, 86, 88, 104, 104а, 104б.
Коммунаров 2, 6, 10, 12, 12а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 30, 36.
Копейское шоссе 39, 39а, 39б, 43, 43б, 47, 47б, 49б.
Литовская, 10б.
Многостаночников 2,4.
переулок Ш. Руставели 2, 5, 11.
пер. Энергетиков 2, 4, 6, 10, 12.
Пограничная 2, 2а, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 26а, 28а, 32, 34.
Трубников 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 55, 63.
Тухачевского 1, 6, 8, 8а, 10а, 12, 13, 13а, 19,14.
Харлова 3, 9, 9а, 13, 15.
Челябинский рабочий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ш. Руставели 1б, 2, 2а, 2б, 3,3б, 4, 4б, 5, 6, 7, 9а, 10, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 30, 32.
Энергетиков 21, 23а, 23б, 25, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 60а, 64, 64а, 65, 65а, 66, 68.
Южный бульвар 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15а, 17, 19, 23, 25, 26а, 27, 29, 31.
Также под отключение попадают 18 жилых домов в частном секторе.
Детские сады:
№ 10, № 91, № 125, № 216, № 261, № 347, № 352, № 400, № 402, № 421, № 436, № 448, № 460, № 463, № 471, № 474, № 75.
Учебные заведения:
Школы № 37, 51, 85, 99, 100, 108; ПУ № 20 Пограничная, 4; Политехнический техникум ул. Гагарина, 7.
Лечебные учреждения:
ОКБ № 2 ул. Гагарина, 18, ул. Пограничная, 16.
Металлургический район.
50-летия ВЛКСМ 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9а, 12, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 37б, 37 В, 39, 41, 41а, 41б, 43, 43б, 45, 47, 49.
Аральская 193, 195, 212, 212а, 214, 214а, 243а.
Кавказская 29, 31, 33.
Комаровского 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 12а, 13.
Калмыкова 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 25, 27, 29.
Черкасская 2а, 2 В, 2д, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Ш. Металлургов 3б, 3 г, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а, 25а, 25б, 26, 28, 29а, 31а, 33а, 35а, 35б, 47а, 47 В, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 53б, 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63.
Аносова 5, 7.
Прокатная 18, 18а, 20, 20а, 22, 26.
Андижанская 27.
Дегтярева 75, 75а, 78, 88, 89, 89а, 91, 94, 96, 98, 100, 102, 102а.
Жукова 44, 44а, 46, 46а, 48, 49, 50, 50а, 52, 52а, 53.
Саянская 26а.
Большевистская, 4.
Винницкая 4, 4а, 7.
Молодежная 1, 2, 3, 7, 11, 20, 22.
Пекинская 3, 4, 5, 6, 10, 19а, 21, 25, 25а, 25б, 25 В, 27а.
Сталеваров 47, 49, 74, 80, 88а, 94.
Хлебозаводская 12, 16.
Электростальская 5, 7, 9.
Мартеновская 16, 18.
Доменная 43, 45.
Часовая, 7.
Пожарского, 3.
Детские сады:
№ 114, ул. Дегтярева, 83а.
№ 114, ш. Металлургов, 15а, ш. Металлургов, 19а.
№ 24 ул. Дегтярева, 86.
№ 348, ул. 50-летия ВЛКСМ, 21а.
№ 397, ул. 50-летия ВЛКСМ, 9б.
№ 3, ул. 50-летия ВЛКСМ, 13б.
№ 358, ул. 50-летия ВЛКСМ, 37д.
№ 275, ул. Черкасская, 10а; ул. Калмыкова, 27а.
№ 354, ул. Калмыкова, 12б.
№ 313, ул. Комаровского, 10а.
№ 121, ул. Калмыкова, 9а.
№ 464, ул. Большевистская, 4а.
№ 155, ул. Молодежная, 4.
Учебные заведения:
Южно-Уральский многопрофильный колледж, ул. 50-летия ВЛКСМ, 1; ул. Жукова, 42а.
ГБПОУ ЧГКИПиТ, ш. Металлургов, 47, 47б.
Южно-Уральский институт управления и экономики, ул. Комаровского, 9а.
Лицей № 82, ул. 50-летия ВЛКСМ, 7б; Жукова, 46б.
СОШ № 33, ул. Хлебозаводская, 4.
МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», ул. Жукова, 47.
МАОУ «СОШ № 140 г. Челябинска», ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 107а.
МАОУ «СОШ № 71 г. Челябинска», ул. 32-й Годовщины Октября, 18а.
МАОУ «СОШ № 42 г. Челябинска», ул. Комаровского, 11б.
МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска», ш. Металлургов, 53.
МАОУ «СОШ № 74 г. Челябинска», ул. Комаровского, 7б.
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», ул. Пекинская, 20.
СКОШ № 57, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 63.
ДО СДЮСШОР, ул. Хлебозаводская, 4а.
Волейбольный клуб «Автодор-Метар». ул. Сталеваров, 90.
Лечебные учреждения:
Дом-интернат для инвалидов и престарелых, ул. Краснодонская, 7.
МУЗ «ССМП № 3», ул. 32-й Годовщины Октября, 31.
МБУЗ «ДГКБ № 9», ул. 50-летия ВЛКСМ, 3.
МБУЗ «ГКБ № 6», ул. 50-летия ВЛКСМ, 29.
ФГБОУ «ВО ЮУГМУ Минздрава России», ул. Черкасская, 2, ул. Калмыкова, 19б.
ГБУЗ «ЧОКПТД», ул. Комаровского, 14.
МБУЗ «ГКП № 6», ул. Молодежная, 1.
ГБУЗ «Обл. центр по профилактике и борьбе со СПИДом», ул. Пекинская, 7.
Профилакторий «Сфера», ул. 50-летия ВЛКСМ, 14а.
Советский район.
пр. Ленина 21, 23, 23б, 25, 25а, 29а, 31, 33, 33а, 41, 45, 47, 49, 51, 53.
3-го Интернационала 128, 128а, 130.
Тимирязева 4, 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 41, 41а.
Российская 204, 206, 208, 218, 218б, 220, 222, 224, 258, 262, 269, 268, 275, 277, 279, 297, 297а, 303.
Свободы 70, 70а (вставка), 72, 74, 76, 78, 80, 82а, 84, 84а, 86, 86а, 88, 88а, 88б, 88 г, 90, 90а, 92, 92а, 92-б, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 104а, 104б, 106, 108, 108а, 108а (надстрой), 139, 141, 141а, 145, 145а, 149, 151, 153, 155а, 155б, 155 В, 155 г, 155/1, 157, 157а, 159; 161, 163, 169.
Плеханова 1, 4, 14, 16, 19, 19а, 21, 27, 28, 31, 32, 36, 43, 45, 47.
Пушкина 60, 60а, 62, 69, 69а, 70, 70 (вставка), 70а, 71а, 73, 73а.
Цвиллинга 35, 37, 38, 39, 40, 41а, 43, 47-б, 47 В, 49, 49а, 53, 55а, 55б, 59а, 57, 57а, 59, 58, 58б, 58 В, 58 г, 61, 61а, 62, 63, 64, 64а, 64б, 66, 77, 79, 79а, 83, 85, 88, 88а, 90, 90а.
пл. Революции, 1.
Воровского 1, 5а, 7, 9, 9а, 11б, 13, 13а, 13б, 13 В, 15б.
Елькина 59, 61, 61а, 63, 63а, 63б, 76, 76а. 80, 84а, 84б, 84 В, 84 г.
К. Либкнехта, 1.
Кирова, 130.
Евтеева 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Орджоникидзе 29, 34, 35, 36, 41, 64.
Телевизионная 1, 3, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6 В, 10, 12, 12а, 12б;14, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 18а.
Монакова 6, 6а, 31, 33, 35, 43.
Доватора 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 10, 10а, 10 В.
Овчинникова 5, 6, 6а, 6б, 7, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 20, 20а, 22, 18, 18а; 18б, 18 В.
Комсомольская 11, 13, 13а, 16, 16а, 18, 18а, 20.
С. Разина 2, 4, 6, 6а, 6б, 10а, 10б.
Ширшова 7, 11, 11а, 11б.
Привокзальная 41, 43.
Детские сады:
МБДОУ ДС№ 73, ул. Цвиллинга, 47 В.
МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», ул. Российская, 220а.
МБДОУ «ДС № 147 г. Челябинска», ул. Могильникова, 212.
МБДОУ «ДС № 155 г. Челябинска», ул. Евтеева, 8а.
МБДОУ «ДС № 73 г. Челябинска», ул. Свободы, 94а.
МБДОУ «ДС № 156 г. Челябинска», ул. Свободы, 98а.
МБДОУ «ДС № 152 г. Челябинска», ул. Овчинникова, 8а.
МБДОУ «ДС № 409 г. Челябинска», ул. Российская, 222а.
МБДОУ «ДС № 326 г. Челябинска», ул. Борьбы, 5.
МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска», ул. Орджоникидзе, 35а.
МБДОУ «ДС № 110 г. Челябинска», ул. Плеханова, 36а.
МБДОУ «ДС № 153 г. Челябинска», ул. Овчинникова, 7а.
МБДОУ «ДС № 74 г. Челябинска» ул. Овчинникова, 18.
МБДОУ «ДС № 74 г. Челябинска» ул. Телевизионная, 5.
Учебные заведения:
МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска», ул. Ширшова, 9, ул. Елькина, 80б.
МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», ул. Овчинникова, 4.
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», ул. Елькина, 78.
МАОУ «СОШ № 137 г. Челябинска», ул. Привокзальная, 25.
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», ул. Тимирязева, 6, ул. Российская, 267.
МБОУ «СОШ № 52 г. Челябинска», Свердловский пр., 69.
МБОУ «СОШ № 58 г. Челябинска», ул. Свободы, 100а.
МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», ул. Свободы, 8.
ГБУ ДПО ЧИРО, ул. Комсомольская, 20а.
МБУ СШОР по спорт. борьбе, Комсомольская, 20а.
Институт музыки, ул. Плеханова, 41.
ЧИПС, ул. Цвиллинга, 56.
УрСЭИ, ул. Свободы, 155.
Дорожная техническая школа, ул. Российская, 268, 268А.
РГТЭУ Филиал Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50.
МБУДО «ЦДШИ», ул. Борьбы, 28.
ФГБОУ «Челябинский государственный институт культуры», ул. Орджоникидзе, 36а.
ЧИПС, ул. Свободы, 106б (Челябинский институт путей сообщения), ул. Цвиллинга, 88.
ГБНОУ ОК «Смена», ул. Ст. Разина, 8.
ПОУ «КПиОТ» (колледж предпринимательства и отраслевых технологий), ул. Комсомольская, 13.
Тракторозаводский район.
пр. Ленина 11, 13а, 15, 17, 19.
Рождественского 7, 7б, 9.
пер. Артиллерийский 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а.
Учебные заведения:
колледж «Комитент», пр. Ленина, 11а.
школа № 107, пр. Ленина, 7.
школа № 48, пр. Ленина, 13.
МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска», ул. Рождественского, 6.
ЮУрГУ ул. Рождественского, 5.
Лечебные учреждения:
ОНБ (областная клиническая больница), ул. 40 лет Октября, 36 (6 зданий).
Центральный район.
Васенко, 100.
Красная, 40, 69.
3-го Интернационала, 113а, 117, 119, 119а, 118.
пр. Ленина, 28, 28а, 28-б, 28 В, 28 г, 30, 30а, 34, 36, 36а, 36-б, 36 В, 61.
Пермская, 82, 82а.
Постышева, 3.
С. Кривой, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 35а, 37, 37а, 37-б, 39.
Труда, 7а.
Детские сады:
МБДОУ «ДС № 335 г. Челябинска» ул. 3 Интернационала, 113в;
МБДОУ «ДС № 7 г. Челябинска» ул. Сони Кривой, 33А.
№ 31, п. Мелькомбинат-2, 26.
Учебные заведения:
Филиал школы-лицея № 30 п. Мелькомбинат-2, 40.
МБОУ «Гимназия № 63 г. Челябинска», ул. 3-го Интернационала, 113.
МАОУ № 67 ул. Сони Кривой, 40 (1 и 2 корпус).
Добавим, что с 20 мая горячую воду начнут отключать также в домах, которые обслуживаются локальными котельными. Посмотреть график опрессовок и адреса попадающих под отключения домов можно здесь.