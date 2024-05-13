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В Нижнем Новгороде построят крупный склад для Ozon

Central Properties, заключила соглашение о строительстве складских комплексов класса А совместно с партнером, девелоперской группой МБМ. Первым проектом этой программы сотрудничества станет проект по строительству складского комплекса в Нижнем Новгороде площадью более 149 тыс. кв. м.

Источник: РИА "Новости"

Объект будет строиться под нужды отечественной e-commerce платформы Ozon, которая станет арендатором этих площадей.

Реализация проекта займет около полутора лет, консультантом сделки выступит NF Group.

Построенные складские комплексы будут «упакованы» в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости под управлением PARUS Asset Management (материнская компания Central Properties). Паи ЗПИФ будут доступны для приобретения квалифицированным инвесторам, компания на протяжении трех лет управляет инвестфондом, активом которого является логистический комплекс Оzon в Тверской области площадью 70 тыс. кв. м.

«У нас есть опыт сотрудничества с Ozon, мы хорошо понимаем друг друга и будем вместе работать над дальнейшим ростом e-commerce, самого быстрорастущего сегмента экономики. Строительство логистического комплекса в Нижнем Новгороде с последующей арендой — первая крупная сделка в этом году», — отметил гендиректор Central Properties Сергей Егоров.

строительство