В Нижнем Новгороде построят крупный склад для Ozon

«У нас есть опыт сотрудничества с Ozon, мы хорошо понимаем друг друга и будем вместе работать над дальнейшим ростом e-commerce, самого быстрорастущего сегмента экономики. Строительство логистического комплекса в Нижнем Новгороде с последующей арендой — первая крупная сделка в этом году», — отметил гендиректор Central Properties Сергей Егоров.