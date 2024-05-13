Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан занял пятое место в мире по количеству студентов, обучающихся за границей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Студенты из Узбекистана заняли пятое место в мире по количеству обучающихся за рубежом. За последние 20 лет число выезжающих из нашей страны на учебу в вузах увеличилось более чем в три раза, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно данным Статистического института ЮНЕСКО, в 2017 году за рубеж выехали 35 033 узбекских студентов, в 2018 году — 42 344, в 2019 — 52 820, в 2020 — 86 248, в 2021 — 109 945.

на первых двух местах по количеству студентов за рубежом расположились Китай и Индия. Следом идут Вьетнам, Германия, Узбекистан замыкает пятерку.

В целом за последние два десятилетия общее число студентов, учащихся за рубежом, продолжало расти. Если в 2001 году за границей обучалось 2,2 миллиона студентов, то к 2021 году эта цифра возросла до 6,39 миллиона.

образование