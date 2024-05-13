Узбекистан занял пятое место в мире по количеству студентов, обучающихся за границей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Студенты из Узбекистана заняли пятое место в мире по количеству обучающихся за рубежом. За последние 20 лет число выезжающих из нашей страны на учебу в вузах увеличилось более чем в три раза, сообщает корреспондент Podrobno.uz.