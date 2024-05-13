Узбекистан занял пятое место в мире по количеству студентов, обучающихся за границей

Согласно данным Статистического института ЮНЕСКО, в 2017 году за рубеж выехали 35 033 узбекских студентов, в 2018 году — 42 344, в 2019 — 52 820, в 2020 — 86 248, в 2021 — 109 945.
на первых двух местах по количеству студентов за рубежом расположились Китай и Индия. Следом идут Вьетнам, Германия, Узбекистан замыкает пятерку.
В целом за последние два десятилетия общее число студентов, учащихся за рубежом, продолжало расти. Если в 2001 году за границей обучалось 2,2 миллиона студентов, то к 2021 году эта цифра возросла до 6,39 миллиона.