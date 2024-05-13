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На Южном Урале создадут мобильное приложение для охотников

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая, ФедералПресс. В Челябинской области охотники смогут получать разрешение на добычу ресурсов в электронном виде с помощью мобильного приложения.

Источник: Utsman Media/CC0

«По предварительным подсчетам, при введении электронных разрешений расходы охотников на получение данной услуги в общей сложности снизятся на пять миллионов рублей в год», — сообщили в пресс-службе минэкологии.

Пока электронно можно подать лишь заявление, а бумажное разрешение нужно получить лично.

При этом возможность получить разрешение обычным способом сохранится.

Это федеральный проект. К нему область присоединилась после утверждения охотничьего виртуального формата соответствующим постановлением правительства РФ. Сейчас экспериментальное приложение для смартфонов находится на стадии доработки.

В Новосибирске получение удостоверения в электронном формате начали практиковать еще с прошлого года. Сначала — на добычу пернатой дичи, а с этого года возможность получения разрешения появится и для добычи пушных зверей, копытных животных и медведя.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что южноуральские охотники предложили отменить весеннюю охоту на птиц. Они собирают подписи в поддержку своей инициативы.

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