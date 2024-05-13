На Южном Урале создадут мобильное приложение для охотников

«По предварительным подсчетам, при введении электронных разрешений расходы охотников на получение данной услуги в общей сложности снизятся на пять миллионов рублей в год», — сообщили в пресс-службе минэкологии.
Пока электронно можно подать лишь заявление, а бумажное разрешение нужно получить лично.
При этом возможность получить разрешение обычным способом сохранится.
Это федеральный проект. К нему область присоединилась после утверждения охотничьего виртуального формата соответствующим постановлением правительства РФ. Сейчас экспериментальное приложение для смартфонов находится на стадии доработки.
В Новосибирске получение удостоверения в электронном формате начали практиковать еще с прошлого года. Сначала — на добычу пернатой дичи, а с этого года возможность получения разрешения появится и для добычи пушных зверей, копытных животных и медведя.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что южноуральские охотники предложили отменить весеннюю охоту на птиц. Они собирают подписи в поддержку своей инициативы.