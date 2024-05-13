Волга вошла в топ-3 самых живописных водоемов России

Путешественники России поделились, какие реки и озера они считают самыми живописными. Опрос среди более 3000 человек провел сервис Туту.
За главную реку Самарской области — Волгу — проголосовали около 8% опрошенных. Река протекает во многих регионах, в том числе в Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской областях, в Татарстане, Чувашии, Калмыкии
По протяженной Волге можно отправиться в круиз и побывать в больших и малых городах на ее берегах. Правда, в таком случае познакомиться с ними ближе не получится. Поэтому путешественники советуют выбрать один из регионов, в которых течет Волга, и посвятить ему несколько дней. По мнению экспертов, Самарская область для такого путешествия подходит идеально.
Такое же количество путешественников — 8% — проголосовало за реку Катунь, что течет в Республике Алтай и Алтайском крае. На втором месте по итогам опроса оказалось Ладожское озеро (Карелия, Ленинградская область) — за него проголосовали 13% респондентов. И лидером рейтинга стало озеро Байкал: самым живописным его назвали 27% путешественников.