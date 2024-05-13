Волга вошла в топ-3 самых живописных водоемов России

По протяженной Волге можно отправиться в круиз и побывать в больших и малых городах на ее берегах. Правда, в таком случае познакомиться с ними ближе не получится. Поэтому путешественники советуют выбрать один из регионов, в которых течет Волга, и посвятить ему несколько дней. По мнению экспертов, Самарская область для такого путешествия подходит идеально.