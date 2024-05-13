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Бастрыкин встал на защиту вдовы участника СВО из Белореченска

Многодетная мама рассказала о нарушении прав собственников жилья.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению вдовы участника СВО из Белореченска. Женщина пожаловалась, что она, ее дети и другие владельцы квартир в общежитии рискуют остаться без жилья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СК РФ.

Многодетная мама и вдовы участника СВО в своем обращении в Следственный комитет рассказала, что более 60 человек стали собственниками квартир в общежитии в Белореченске. В 2018 году граждане, среди которых участники программ по расселению аварийного жилья, приобрели доли в праве общей собственности на помещения в здании.

Вскоре общежитие признано нежилым.

По жалобам жительницы Белореченска в региональном СУ СК инициирована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточнияют в Инфоцентре СК РФ.

СК