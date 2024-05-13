Бастрыкин встал на защиту вдовы участника СВО из Белореченска

Многодетная мама и вдовы участника СВО в своем обращении в Следственный комитет рассказала, что более 60 человек стали собственниками квартир в общежитии в Белореченске. В 2018 году граждане, среди которых участники программ по расселению аварийного жилья, приобрели доли в праве общей собственности на помещения в здании.