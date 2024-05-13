Бастрыкин встал на защиту вдовы участника СВО из Белореченска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению вдовы участника СВО из Белореченска. Женщина пожаловалась, что она, ее дети и другие владельцы квартир в общежитии рискуют остаться без жилья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Инфоцентр СК РФ.
Многодетная мама и вдовы участника СВО в своем обращении в Следственный комитет рассказала, что более 60 человек стали собственниками квартир в общежитии в Белореченске. В 2018 году граждане, среди которых участники программ по расселению аварийного жилья, приобрели доли в праве общей собственности на помещения в здании.
Вскоре общежитие признано нежилым.
По жалобам жительницы Белореченска в региональном СУ СК инициирована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточнияют в Инфоцентре СК РФ.