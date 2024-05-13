Прогремят грозы: синоптики прогнозируют самую дождливую неделю в Крыму

На полуострове с начала весны царила по-настоящему теплая и солнечная погода. Столбики термометра буквально зашкаливали и редко опускались ниже +20 градусов. Временами температура достигала +30! Крымчане уже успели убрать в дальний ящик пуховики, куртки и теплые свитера, но в начале мая вновь пришлось вспомнить об утеплении. Все планы нарушил холодный фронт. Как рассказала КП-Крым замначальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай, на этой неделе в Крыму ожидается облачная погода с дождями и грозами.
По словам синоптика, несмотря на то, что после прохождения холодного фронта погода вновь начала улучшаться, с середины недели вновь похолодает. Так, до
— В середине недели начнутся процессы перелома погодных условий. Будет ветрено, дождливо, а по ночам мы даже ожидаем понижение температур: в степных и предгорных районах сохранятся заморозки до −2°. Порывы ветра развернутся на более характерные направления — западные и юго-западные. Но днем столбики термометра вновь будут возвращаться в рамки климатической нормы — до +15−20 градусов, — отмечает Шенгелай.
На предстоящей неделе также ожидается прохождение фронтальной системы, и небо перестанет быть ясным из-за большого количества облаков. Метеоролог также добавила, что холодный атмосферный фронт продержится на полуострове до 19 мая. Затем наступит настоящее лето.
Ранее из-за заморозков в Крыму объявляли штормовое предупреждение. В ГУ МЧС по республике даже предупреждали о повышенном риске повреждения и гибели сельскохозяйственных цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.