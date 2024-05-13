Прогремят грозы: синоптики прогнозируют самую дождливую неделю в Крыму

На полуострове с начала весны царила по-настоящему теплая и солнечная погода. Столбики термометра буквально зашкаливали и редко опускались ниже +20 градусов. Временами температура достигала +30! Крымчане уже успели убрать в дальний ящик пуховики, куртки и теплые свитера, но в начале мая вновь пришлось вспомнить об утеплении. Все планы нарушил холодный фронт. Как рассказала КП-Крым замначальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай, на этой неделе в Крыму ожидается облачная погода с дождями и грозами.