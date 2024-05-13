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В Екатеринбурге в День строителя выступит группа «Дискотека авария»

В честь Дня строителя, 10 августа, в Екатеринбурге пройдет концерт группы «Дискотека авария». Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Гильдии строителей Урала, концепцию и дату утвердили на заседании оргкомитета под председательством мэра Алексея Орлова.

Источник: Коммерсантъ

Мероприятие пройдет в Историческом сквере Екатеринбурга, вход будет свободным. По словам руководителя рабочей группы по проведению Дня строителя Веры Белоус, участие в организации праздника в этом году примут более 50 крупнейших отраслевых компаний. Отмечается, что гостей ждут развлекательные площадки и мастер-классы по рабочим специальностям.

В Гильдии также рассказали, что на мероприятии будет большая выставка техники, которая разместится на проспекте Ленина. Там можно будет увидеть шоу танцующих экскаваторов и мотошоу.

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