В Екатеринбурге в День строителя выступит группа «Дискотека авария»

Мероприятие пройдет в Историческом сквере Екатеринбурга, вход будет свободным. По словам руководителя рабочей группы по проведению Дня строителя Веры Белоус, участие в организации праздника в этом году примут более 50 крупнейших отраслевых компаний. Отмечается, что гостей ждут развлекательные площадки и мастер-классы по рабочим специальностям.