МЧС распространило предупреждение о высокой пожароопасности в НСО до 17 мая

Главное управление МЧС по Новосибирской области распространило предупреждение о высокой пожароопасности 4 класса до конца текущей рабочей недели.
Ведомство ссылается на прогноз Западно-Сибирского УГМС, согласно которому во вторник на территории региона ожидается потепление до +27 градусов. В последующие дни, по данным синоптиков, температурный фон установится в пределах +12…+18 градусов, при этом ожидаются лишь кратковременные дожди в отдельных районах.
В связи с этим с 14 по 17 мая во избежание пожаров жителей области призывают быть предельно осторожными в обращении с огнём и не разжигать костры.
«В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», — говорится в сообщении ГУ МЧС.
Напомним, 8 мая в пресс-службе ведомства сообщили, что в Новосибирской области возбудили уже 503 административных дела о нарушении требований пожарной безопасности и несоблюдение особого противопожарного режима. Речь, в том числе, идёт о разведении костров и поджоге сухой травы. 55 человек уже привлечены к ответственности..
При обнаружении возгорания гражданам следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 или по телефону 112.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области за неделю с 6 по 12 мая произошло 393 пожара.