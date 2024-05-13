МЧС распространило предупреждение о высокой пожароопасности в НСО до 17 мая

Напомним, 8 мая в пресс-службе ведомства сообщили, что в Новосибирской области возбудили уже 503 административных дела о нарушении требований пожарной безопасности и несоблюдение особого противопожарного режима. Речь, в том числе, идёт о разведении костров и поджоге сухой травы. 55 человек уже привлечены к ответственности..