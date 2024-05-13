Магнитная буря вывела из строя часть спутниковой сети Starlink

Starlink является основным поставщиком услуг спутникового интернета. Компании принадлежит почти 60% из примерно 7,5 тыс. спутников, вращающихся сейчас по околоземным орбитам.
Связь обеспечивается благодаря тому, что спутники обмениваются сигналами друг с другом. А сейчас эти сигналы у части космических аппаратов не проходят или идут со сбоями.
Геомагнитная буря, которая началась 11 мая и продолжалась почти трое суток, оказалась самой мощной за последние 20 лет. Возмущения достигали 8 баллов из 9 возможных.