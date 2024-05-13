«Ночь музеев-2024» в Перми: Пушкин, древний Египет и мифологические персонажи

18 мая в Перми пройдет традиционная «Ночь музеев».
В пермском историческом парке «Россия — Моя история» (ул. Монастырская, 2, речной вокзал) она будет посвящена 225-летию А. С. Пушкина. Состоятся костюмированные экскурсии: в 18:00 — «Романовы — венценосная семья» (6+), в 20:00 — «Герои Пушкина» (6+), посвященная реальным историческим лицам в произведениях великого русского поэта.
В 19:30 на экскурсии по выставке «Три века истории Перми» гости музея смогут узнать, какую роль в становлении губернского города сыграл Евгений Кашкин, где располагался первый городской центр, куда и почему он сместился после 1842 года, а также получить наглядное представление, как выглядела улица Сибирская в 1916 году.
Самых азартных посетителей в 19 часов ждет игра в интеллектуальную «Историческую Мафию» (12+), которая будет проводиться по пушкинским мотивам.
Для маленьких гостей парка и их родителей с 18 до 21 часа будет работать творческая мастерская «Сказки Пушкина» (0+), в которой дети создадут необычную поделку по сказкам поэта.
Билеты: 300 ₽, льготный — 150 рублей.
Посетителям Пермской галереи (ул. Окулова, 75) в «Ночь музеев» предлагается совершить путешествие в Древний Египет. В этот вечер пермяков ждут «Сказки Древнего Египта» в исполнении актера Александра Смирнова; лекция «Ка в гостях у Ба», авторские экскурсии по экспозиции «Немного страшная выставка», на которых история и культура древней цивилизации будет рассмотрена с разных ракурсов. Посетители увидят две древнеегипетские мумии и другие подлинные экспонаты египетской коллекции, узнают, когда и где возникла страна пирамид, как были устроены династии фараонов и по каким законам существовало общество, есть ли что-то общее между христианством и религией Древнего Египта.
Гости галереи смогут побывать на экскурсии в реставрационной мастерской, познакомиться с реставраторами, узнать о тонкостях восстановления тканей, графики и живописи.
Билеты: 550 рублей, льготные — 450 рублей, дети до 18 лет — 250 рублей.
Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11) в этом году отмечает 15-летие со дня открытия музея для посетителей. Программа «Ночи музеев» (6+) начнется здесь в 18 часов. В 19:00 состоится программа «Разрешите поплясать, разрешите топнуть» в исполнении фольклорного объединения «Медуница». Историк Виталий Мингалев в 20:00 прочитает лекцию о настольных играх «Люди, играющие в игры», пройдут сеансы настольной игры «Речной вокзал» о быте Перми в 1960−70-е годы.
Юных посетителей музей приглашает на экскурсию «Луншöрика, вакуль, вöрись» по детской интерактивной выставке «Кто там?!» о мифологических персонажах в культуре коми-пермяков. Пространство выставочного зала разделено на несколько локаций — мест обитания мифологических персонажей: дом, баня, поле, водоем, лес. Экскурсанты смогут исследовать каждую из них: услышать звуки старого дома, мельничных жерновов, поля, узнать, как в старину коми-пермяки нагревали воду в банях, принять участие в интерактивной игре и собрать из предложенных материалов — моделей изб, разноцветных веревок и вязаных ковриков — мир коми-пермяка.
Завершится Ночь музеев по традиции концертом на террасе Дома Мешкова. В 21 час в исполнении вокально-инструментального дуэта Глафиры и Алексея Утемовых прозвучат композиции Евгения Чичерина и группы «Хмели-Сунели», песни на стихи пермского поэта Дмитрия Долматова и широко известные песни российских композиторов.
Билеты: от 100 рублей.
В Музее пермских древностей (ул. Сибирская, 15) состоится программа «Ныряй в пермское море!» (6+) о пермском периоде истории Земли, его обитателях на суше и в море. В программе: мастер-классы, площадка для малышей, интерактивная площадка «Комната открытий», перформанс «Древние существа», мероприятие-медитация «Взгляд в прошлое». Каждый участник сможет приобрести уникальный сувенир — банкноту, посвященную пермскому периоду, выпущенную Пермской печатной фабрикой Гознака в сотрудничестве с Пермским краеведческим музеем.
Начало в 18:00. Билеты: от 240 рублей.
Самую длинную музейную ночь сотрудники Детского музейного центра (ул. Пермская, 78) решили связать с городом Пермь и предлагают посмотреть на него с разных сторон (6+). В программе: парфюмерная экскурсия с гидом по ароматам Юлией Нефедовой, уличные экскурсии, музейные занятия и мастер-классы, сказка-концерт от группы «Пальчик мимо». Вместе с шумовиком-затейником Дмитрием Спириным участники с помощью специальных инструментов создадут звук оживленной городской улицы прямо в музее.
Начало в 16:00. Билеты: от 250 рублей.
В Музее-диораме (ул. Огородникова, 2) посетители смогут принять участие в танцевальном мастер-классе «Танцплощадка “Май-45-го” с ансамблем старинного танца “Velada”, разучить танцы 1930−40-х годов: вальс, польку, краковяк, падеспань, таити трот, тустеп, венгерку, узнать о Царь-пушке и Царе-молоте, о жизни в мотовилихинской волости на 32 рубля в месяц и о революционных событиях в Мотовилихе. А также — посмотреть на город с высоты горы Вышка в бинокуляр.
Начало «Ночи музеев» в 18 часов. (0+).