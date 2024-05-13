«Ночь музеев-2024» в Перми: Пушкин, древний Египет и мифологические персонажи

Посетителям Пермской галереи (ул. Окулова, 75) в «Ночь музеев» предлагается совершить путешествие в Древний Египет. В этот вечер пермяков ждут «Сказки Древнего Египта» в исполнении актера Александра Смирнова; лекция «Ка в гостях у Ба», авторские экскурсии по экспозиции «Немного страшная выставка», на которых история и культура древней цивилизации будет рассмотрена с разных ракурсов. Посетители увидят две древнеегипетские мумии и другие подлинные экспонаты египетской коллекции, узнают, когда и где возникла страна пирамид, как были устроены династии фараонов и по каким законам существовало общество, есть ли что-то общее между христианством и религией Древнего Египта.