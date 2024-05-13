В Кемерове задержали участника банды Малиновского

В Кемерове был задержан один из участников организованной преступной группы известной как «банда Малиновского». Мужчина обвиняется в совершении хулиганства по факту нападения на двух человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю. По данным следствия, 2 февраля 2023 года группа из не менее 14 человек напала на двух мужчин возле фитнес-центра на улице 8 Марта в Красноярске. Пострадавшие получили множественные удары руками, ногами и предметами. Задержанный был частью ближайшего круга Ярослава Малиновского, лидера этой преступной группы, который с июня 2023 года числится в федеральном розыске. Подозреваемый скрывался в Кемерово и был арестован 7 мая 2024 года. По решению суда, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент семь участников группы находятся под стражей, двум уже вынесены обвинительные приговоры. Организатор преступления вместе с четырьмя обвиняемыми продолжают оставаться в федеральном розыске.