В Самаре выясняют, почему проседает грунт на улице Демократическая

Минтранс Самарской области прокомментировал ситуацию с провалом асфальта на пересечении улиц Демократическая и Арена-2018. Напомним, что дорога здесь обвалилась 7 апреля. Причем случай не был первым на этом участке.
— Министерством будут проведены изыскательские работы для определения причин просадки грунта и выработки решений для исключения повторения ситуации, — прокомментировала пресс-служба минтранса Самарской области.
Сейчас провал возле «Солидарность Самара Арены» ликвидировали, но пока проезд на этом участке закрыт. Здесь установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения. Когда откроют движение, станет ясно после выяснения причин проседания грунта.