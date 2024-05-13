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В Самаре выясняют, почему проседает грунт на улице Демократическая

Провал на дороге возле «Самара Арены» ликвидировали, но проезд не открыли.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс Самарской области прокомментировал ситуацию с провалом асфальта на пересечении улиц Демократическая и Арена-2018. Напомним, что дорога здесь обвалилась 7 апреля. Причем случай не был первым на этом участке.

— Министерством будут проведены изыскательские работы для определения причин просадки грунта и выработки решений для исключения повторения ситуации, — прокомментировала пресс-служба минтранса Самарской области.

Сейчас провал возле «Солидарность Самара Арены» ликвидировали, но пока проезд на этом участке закрыт. Здесь установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения. Когда откроют движение, станет ясно после выяснения причин проседания грунта.