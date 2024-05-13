Время молиться. Что можно и нельзя делать на Радоницу

Сам усопший человек никак не оскверняет ни помещения, в котором он преставился, ни близких, которые пришли к нему на прощание. Соответственно, беременная женщина, придя на похороны или на могилу усопшего, никакого негатива для своего состояния здоровья и для младенца, который у неё во чреве, не получит. Но люди разные по характеру, у каждого порог переживания свой. Кому-то стоит совсем немного расстроиться — и он может попасть в больницу с нервным срывом, а кто-то очень легко переносит разные события и с ним ничего не бывает. Беременным женщинам со слишком тонкой душевной организацией на кладбище лучше не ходить. Никакого греха в том не будет, можно только в храм прийти или просто дома помолиться.