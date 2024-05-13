Время молиться. Что можно и нельзя делать на Радоницу

Спустя девять дней после Пасхи православные христиане отмечают день поминовения усопших — Радоницу. В 2024 году этот день выпадает на 14 мая.
Что нужно делать в этот день, а что не стоит? И что радостного в поминовении тех, кто от нас ушёл? На вопросы chel.aif.ru ответил протоиерей Иоанн Резепов, настоятель храма Сретения Господня в пос. Чурилово.
С Вербного воскресения до Радоницы в церкви перестают поминать усопших.
«По сути усопшие, которым постоянно требуются наши молитвы — ходатайства за них перед Господом, находятся в некоем одиночестве в эти дни, потому что весь христианский мир переключается в страстную седмицу на страдания Господа, — говорит отец Иоанн. — Сама Пасха — это Воскресение Господа и девять дней торжеств по воскресшему Христу. Эти дни посвящаются самому Богу. А потом наступает Радоница. Люди называют этот день именно так, потому что они радуются тому, что могут наконец-то могут поминать своих умерших родственников, друзей и близких».
А если именно на эти девять дней перед Пасхой выпадает годовщина со дня смерти близкого? Получается, службу в храме не закажешь?
Это очень актуальный вопрос: многие звонят, приходят и спрашивают, как им помянуть в эти дни своих усопших. Службу в храме заказать действительно не получится, всё переносится на Радоницу. Те христиане, которые глубоко веруют и регулярно посещают церковь, уже не дерзают нарушить церковный устав по поминовению усопших в светлую седмицу. Все поминальные службы. Зато представляете, сколько людей в Радоницу помолится о поминовении своих близких? Ведь поминовение — это не только воспоминание о том, что человек жил среди нас, а именно помощь ему там, ходатайство за него.
Мы просим: «Господи, прости ему грехи его вольные и невольные». За живого человека мы молимся обо всем — о его здоровье, о благополучии в семье, о каком-то росте на работе и вообще, чтобы в его жизни всё хорошо было, а за усопших только одна молитва — о прощении грехов. Почему? Потому что каждый человек воскреснет в новую жизнь, Господь даст ему новое тело. Где он окажется после этого, зависит от того, как он проживает жизнь на земле.
К сожалению, ни один человек без греха прожить не может. У всех нас есть поступки и действия, нарушающие какую-то из заповедей. Так вот пока человек жив, пока он может говорить и думать, в любой момент он сам может прийти в церковь, исповедовать свои грехи и за эти грехи, в которых он искренне покаялся, Господь с него не спросит. Как только человек умирает, у него отымается такая возможность, как исповедь. Но у него остаются ходатаи — те, кто остались жить.
Какой порядок действия в этот день — сначала в церковь, а потом на кладбище? Можно ли убираться на могилках заранее, до Радоницы?
Лучше всего сделать так: в дни Пасхи не ходить на могилки, а стараться посещать богослужения в храмах и радоваться о воскресшем Христе. Тогда к вам будут приходить спокойствие и светлые решения любых вопросов.
В саму Радоницу, конечно, не нужно, наводить порядок на кладбище, а сначала нужно прийти помолиться в церковь, заказать Сорокоуст за своего близкого, поставить свечу, искренне попросив бога о прощении грехов. А за несколько дней до этого, — но не в саму Пасху! — прийти на кладбище, убраться на могилках, не устраивая никаких торжеств и пиров. Не нужно садиться и накрывать столы на кладбище. К сожалению, такое часто бывает, некоторые даже кушают и выпивают у могил усопших, а тут уже ни о каком поминовении речи не идёт. Я никого не осуждаю, просто хочу, чтобы люди с Божьей помощи потихоньку научились культуре, как правильно совершать поминовения.
Что можно и нельзя делать в Родительский день?
Радоница, как правило, выпадает на будничный день, но мы же не можем полностью оставить все дела и просто лежать в этот день. Вообще сама по себе работа даже в дни больших церковных праздников не запрещается, если перед этим человек сходил на богослужение, помолился или сделал доброе дело. Взять, к примеру, сельскую местность: у каждого сельского жителя есть какие-то животные, коровы, овцы, свиньи
А дни рождения можно в родительский день можно отмечать?
Греха в этом нет, но думаю, любому человеку будет некомфортно праздновать свой день рождения в этот день. Чисто по-человечески.
Можно ли беременным ходить на кладбища?
Сам усопший человек никак не оскверняет ни помещения, в котором он преставился, ни близких, которые пришли к нему на прощание. Соответственно, беременная женщина, придя на похороны или на могилу усопшего, никакого негатива для своего состояния здоровья и для младенца, который у неё во чреве, не получит. Но люди разные по характеру, у каждого порог переживания свой. Кому-то стоит совсем немного расстроиться — и он может попасть в больницу с нервным срывом, а кто-то очень легко переносит разные события и с ним ничего не бывает. Беременным женщинам со слишком тонкой душевной организацией на кладбище лучше не ходить. Никакого греха в том не будет, можно только в храм прийти или просто дома помолиться.
Что нам мешает жить светло не только в Светлую седмицу, но и во всё остальное время нашей жизни?
Ничто не мешает. Когда человек посещает богослужения, в любой день года, он получает радость. Душа создана Богом и когда соприкасается с ним во время службы церковной, ей становится очень комфортно. После службы человек понимает, что некоторые ценности, которые для него в жизни были очень важны, становятся не такими ценными. Если утро начать с молитвы, Господь обязательно пошлет в этот день дело, которое принесет радость человеку и тем, кто его окружает. От этого придёт успокоение, появляется любовь к обществу, понимание к проблемам других