Единый билет на «Ночь музеев» в Екатеринбурге поступил в продажу: где его купить

Отметим, что единого информационного центра, который обычно располагался возле Водонапорной башни, в этом году не будет. Билеты можно купить в кассах филиалов Музея истории Екатеринбурга: Дома качки, Дома Маклецкого, Водонапорной башни, креативного кластера «Л52», а также онлайн. Организаторы напоминают, что тираж единого билета ограничен.
В этом году вход на площадки дневной программы будет бесплатным для всех. Все программы участников «Ночи музеев в Екатеринбурге — 2024» уже появились на сайте проекта.
Напомним, что мероприятие пройдет в Екатеринбурге уже в 18-й раз. Главной темой «Ночи музеев в Екатеринбурге» в этом году станет Год семьи в Российской Федерации, дополнительными — 90-летие Свердловской области, 225 лет со дня рождения Александра Пушкина и 145 лет со дня рождения Павла Бажова.