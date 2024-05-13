Единый билет на «Ночь музеев» в Екатеринбурге поступил в продажу: где его купить

Напомним, что мероприятие пройдет в Екатеринбурге уже в 18-й раз. Главной темой «Ночи музеев в Екатеринбурге» в этом году станет Год семьи в Российской Федерации, дополнительными — 90-летие Свердловской области, 225 лет со дня рождения Александра Пушкина и 145 лет со дня рождения Павла Бажова.