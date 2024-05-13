Омск и область в ближайшие часы накроет жуткая непогода

«По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 13 мая с сохранением ночью 14 мая 2024 года местами по Омской области ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, сильный дождь, град, гроза», — передает ведомство.
В связи с ухудшением погодных условий омичам советуют не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. При езде в машине следует остановиться, но не выходить из нее и закрыть окна.