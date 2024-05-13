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Омск и область в ближайшие часы накроет жуткая непогода

МЧС России по Омской области предупреждает омичей о резком ухудшении погоды во второй половине дня понедельника, 13 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 68% 760 мм рт. ст. +14°

«По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 13 мая с сохранением ночью 14 мая 2024 года местами по Омской области ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, сильный дождь, град, гроза», — передает ведомство.

В связи с ухудшением погодных условий омичам советуют не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. При езде в машине следует остановиться, но не выходить из нее и закрыть окна.