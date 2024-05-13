В Волгоградской области клещи покусали 627 человек

Специалисты подчеркивают важность профилактики и предостерегают граждан о необходимости защиты от клещей. Рекомендуется носить одежду, которая покрывает тело и защищает от укусов: длинные рукава, брюки, заправленные в носки, и головные уборы. Также важно использовать репелленты, следовать по тропам, избегая зарослей высокой травы, а после прогулки тщательно осматривать себя, одежду и домашних животных. При обнаружении клеща его следует немедленно удалить и обработать место укуса, а затем обратиться за медицинской помощью.