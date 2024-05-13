В Волгоградской области клещи покусали 627 человек

Весеннее тепло пробуждает не только природу, но и клещей, число которых в Волгоградской области растет с каждой неделей. По последним данным, в медицинские учреждения обратились 627 человек, включая 244 ребенка, после укусов клещей.
Чаще всего после укусов паразитов помощь требовалась жителям Волгограда — 307 случаев, в Волжском — 34, в Урюпинском районе — 30, в Светлоярском районе — 23, в Суровикинском районе — 20.
В пробах клещей обнаружили 2 положительных результата на наличие маркеров к возбудителю иксодового клещевого боррелиоза.
Специалисты подчеркивают важность профилактики и предостерегают граждан о необходимости защиты от клещей. Рекомендуется носить одежду, которая покрывает тело и защищает от укусов: длинные рукава, брюки, заправленные в носки, и головные уборы. Также важно использовать репелленты, следовать по тропам, избегая зарослей высокой травы, а после прогулки тщательно осматривать себя, одежду и домашних животных. При обнаружении клеща его следует немедленно удалить и обработать место укуса, а затем обратиться за медицинской помощью.
В случае укуса клеща необходимо обратиться в специализированную лабораторию для проведения анализа на инфекции. При положительном результате надо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, а при отрицательном внимательно следить за своим состоянием в течение следующих трех недель.
Роспотребнадзор призывает жителей области к бдительности и напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, передающихся через клещей. Эпидемиологическая ситуация остается под пристальным вниманием ведомства.