На Кубани выпал град

КРАСНОДАР, 13 мая — РИА Новости. Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
«Предварительно, последствий нет, жалоб и обращений от населения не поступало», — сообщили в ведомстве.
Как подтвердили РИА Новости в администрации Темрюкского района, град был непродолжительный, и повреждений инфраструктуры нет.
Синоптики прогнозируют в понедельник на Кубани сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду, а также возможный подъем уровня рек.