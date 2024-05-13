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На Кубани выпал град

ГУ МЧС: на Кубани выпал град, жалоб и обращений от населения не поступало.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 68% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 13 мая — РИА Новости. Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Предварительно, последствий нет, жалоб и обращений от населения не поступало», — сообщили в ведомстве.

Как подтвердили РИА Новости в администрации Темрюкского района, град был непродолжительный, и повреждений инфраструктуры нет.

Синоптики прогнозируют в понедельник на Кубани сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду, а также возможный подъем уровня рек.