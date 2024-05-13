На линию Калининград — Санкт-Петербург выпустили новый контейнеровоз «Новик Мария». Максимальная скорость судна составляет 18 узлов, что сокращает время в пути до 36 часов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в группе «Новик».
Компания открыла регулярное еженедельное морское сообщение. На линии курсирует судно «Новик Мария». Его вместимость — 350 40-футовых и 60 20-футовых контейнеров.
«Важным преимуществом парохода является возможность единовременного подключения 230 рефрижераторных контейнеров, что расширяет спектр перевозимых товаров, включая термочувствительные грузы, такие как продукты питания, фармацевтическая продукция и другие важные товары, требующие особых условий транспортировки», — сообщили в компании.
В апреле на линию Балтийск — Усть-Луга вывели новый паром. Судно «Антей» 1988 года постройки перевозит грузовой транспорт, автобусы, трейлеры и другую технику, которая может самостоятельно заехать на борт. Он вмещает 93 автопоезда или 50 фур и 49 железнодорожных вагонов. На судне есть каюты на 156 водителей.