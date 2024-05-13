В Казани новое здание театра имени Камала достроят к саммиту БРИКС

Фасад будет украшен «льдом», которым покрывается зимой озеро Кабан. Внутренние интерьеры украсят татарские орнаменты, разработанные совместно с художницей Наилей Кумысниковой. Вокруг здания создадут парковую зону из трех частей: парк у театра со стороны улицы Назарбаева, набережная озера Кабан, а также «парк» на крыше и террасах здания. Дискуссии о благоустройстве территории еще идут.