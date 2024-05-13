В Казани новое здание театра имени Камала достроят к саммиту БРИКС

Театр строится, и Раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов поставил задачу к саммиту достроить объект, провести благоустройство вокруг, сказал Метшин. Вскоре в Казани наметили начать строительство Соборной мечети, большая стройка идет возле «Ривьеры». В результате объекты станут не только украшением «прибрежной Казани», но появятся новые отели, торговые площадки, офисы, общественные пространства.
Все преобразования ведутся для татарстанцев, отметил Метшин.
Напомним, театр имени Камала — старейший национальный театр в стране, основан в 1906 году, в здание на улице Татарстана переехал в 1985-м. Концепцию строительства здания приняли в 2021-м. В ходе международного конкурса победил проект консорциума Wowhaus (Москва) и японского бюро Kengo Kuma & Associates.
Фасад будет украшен «льдом», которым покрывается зимой озеро Кабан. Внутренние интерьеры украсят татарские орнаменты, разработанные совместно с художницей Наилей Кумысниковой. Вокруг здания создадут парковую зону из трех частей: парк у театра со стороны улицы Назарбаева, набережная озера Кабан, а также «парк» на крыше и террасах здания. Дискуссии о благоустройстве территории еще идут.