Пять «иномарок», конфискованных таможней в Сочи, переданы в зону СВО

Таможенники из Краснодарского края передали пять автомобилей военнослужащим в зону спецоперации. Иномарки были конфискованы на таможенном посту в Сочи за нарушение правил временного ввоза иностранных транспортных средств, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления.