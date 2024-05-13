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Пять «иномарок», конфискованных таможней в Сочи, переданы в зону СВО

Все автомобили были обращены в собственность государства.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

Таможенники из Краснодарского края передали пять автомобилей военнослужащим в зону спецоперации. Иномарки были конфискованы на таможенном посту в Сочи за нарушение правил временного ввоза иностранных транспортных средств, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления.

В Минобороны таможенники передали автомобили:

  • Toyota Sia,
  • Hyundai Santa Fe,
  • Toyota Alphard,
  • две «Honda Stepwagon».

Транспортные средства были изъяты в рамках административных производств и обращены в собственность государства.

Теперь конфискованные автомобили послужат военнослужащим в зоне специальной военной операции.