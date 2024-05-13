Пять «иномарок», конфискованных таможней в Сочи, переданы в зону СВО

Таможенники из Краснодарского края передали пять автомобилей военнослужащим в зону спецоперации. Иномарки были конфискованы на таможенном посту в Сочи за нарушение правил временного ввоза иностранных транспортных средств, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления.
В Минобороны таможенники передали автомобили:
- Toyota Sia,
- Hyundai Santa Fe,
- Toyota Alphard,
- две «Honda Stepwagon».
Транспортные средства были изъяты в рамках административных производств и обращены в собственность государства.
Теперь конфискованные автомобили послужат военнослужащим в зоне специальной военной операции.