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В донском Минздраве рассказали о влиянии магнитных бурь на здоровье людей

Количество обращений не стало выше.

В период с 10 по 12 мая, когда наблюдалась мощная магнитная буря, количество обращений в скорую помощь не выросло. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Тем не менее, метеозависимым людям нужно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы улучшить свое состояние во время магнитных бурь. В частности, нужно вести здоровый образ жизнь.

«Необходимо спать не менее семи часов, не засиживаться перед сном перед телевизором или в гаджетах (отказаться от них за час до сна), правильно питаться, избегать стресса. Придерживаться сбалансированного рациона без трансжиров, не злоупотреблять кондитерскими изделиями и алкоголем. Помогут улучшить состояние полезные жиры и Омега-3», — пояснили специалисты.

Дончанам, у которых хронические болезни, в министерстве советуют не делать паузы в терапиях и принимать лекарства.

здоровье