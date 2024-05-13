В донском Минздраве рассказали о влиянии магнитных бурь на здоровье людей

«Необходимо спать не менее семи часов, не засиживаться перед сном перед телевизором или в гаджетах (отказаться от них за час до сна), правильно питаться, избегать стресса. Придерживаться сбалансированного рациона без трансжиров, не злоупотреблять кондитерскими изделиями и алкоголем. Помогут улучшить состояние полезные жиры и Омега-3», — пояснили специалисты.