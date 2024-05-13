В некоторых городах Кузбасса закончился отопительный сезон

Сегодня, 13 мая, в нескольких городах Кузбасса закончился отопительный сезон. Власти Кемерова, Новокузнецка, Берёзовского, Юрги, Мысков и Белова приняли решение завершить отопительный сезон. Энергетики подчеркивают, что управляющие компании и товарищества собственников жилья должны осуществить перекрытие систем отопления в течение дня. Перевод ТЭЦ, ГРЭС, котельных и тепловых сетей на летний режим работы уже начался. Он включает уменьшение тепловой нагрузки и отключение потребителей от отопления. Пресс-служба СГК Кузбасса сообщает, что текущий отопительный сезон был достаточно долгим. Так, в Кемерове и Мысках он продлился 238 дней, а в Новокузнецке и Белове — 241 день.