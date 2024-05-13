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В Воронеже не будут включать отопление из-за похолодания

Возобновлять подачу тепла в многоквартирные дома и социальные объекты в Воронеже на фоне майского похолодания не планируется. Этот вопрос городские власти даже не рассматривали, сообщили в пресс-службе мэрии.

Процесс запуска не сиюминутный, напомнили в администрации, и занимает как минимум несколько дней. Кроме того, дополнительное время потребуется на пуско-наладочные работы. Иными словами, к тому времени, как работу системы наладят, на улице снова потеплеет.

После рекордно теплого апреля, в мае на территорию центральной России пришло довольно серьезное похолодание. В отдельных регионах температура неоднократно опускалась ниже нуля, шел снег. В Москве и еще нескольких городах объявлялось о возобновлении отопительного сезона.

В Воронежской области синоптики уже не раз за последнее время предупреждали о заморозках. Однако в дневные часы по региону все же стабильно держится плюсовая температура.

Сегодня утром в прогнозе на новую рабочую неделю мы писали, что ближе к выходным в Воронежскую область вроде бы окончательно вернется тепло. Уже в пятницу в областном центре ожидают до +20 градусов.

ЖКХ