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Заморозки и дождь: потепление не торопится в Екатеринбург и Свердловскую область

Синоптик Шепоренко: «Потепление на Урале ждем только с 20 мая».

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 68% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург еще нескоро придет долгожданное потепление. На неделе с 13 по 19 мая синоптики предупреждают о ночных заморозках. По словам главного синоптика уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, дневная температура ближайшие два дня будет держаться в пределах от +7 до +12 градусов. 16 и17 мая будет потеплее: от +12 до + 17 градусов.

— В конце недели над Свердловской областью пройдет атмосферный фронт. Ожидаем осадки в виде дождя, — рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

По ее мнению, устойчивые теплые дни начнутся со следующей недели: от + 14 до +19 градусов тепла в дневные часы и маловероятные заморозки.

В своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин уточнил, что нас ждет погода в среднем на 3 — 5 градусов меньше климатической нормы. Но зато по сравнению с началом месяца осадков ожидается немного.

— Влияние циклонической активности на погоду в Свердловской области берет паузу на несколько дней. До среды включительно существенные осадки по области прекратятся, — пишет синоптик.

Стоит отметить, что, по мнению синоптика, осадки могут прийти в Зауралье, а в Курганской области может и вовсе установиться временный снежный покров.