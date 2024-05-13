Заморозки и дождь: потепление не торопится в Екатеринбург и Свердловскую область

В Екатеринбург еще нескоро придет долгожданное потепление. На неделе с 13 по 19 мая синоптики предупреждают о ночных заморозках. По словам главного синоптика уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, дневная температура ближайшие два дня будет держаться в пределах от +7 до +12 градусов. 16 и17 мая будет потеплее: от +12 до + 17 градусов.