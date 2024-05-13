Заморозки и дождь: потепление не торопится в Екатеринбург и Свердловскую область

В Екатеринбург еще нескоро придет долгожданное потепление. На неделе с 13 по 19 мая синоптики предупреждают о ночных заморозках. По словам главного синоптика уральского Гидрометцентра Галины Шепоренко, дневная температура ближайшие два дня будет держаться в пределах от +7 до +12 градусов. 16 и17 мая будет потеплее: от +12 до + 17 градусов.
— В конце недели над Свердловской областью пройдет атмосферный фронт. Ожидаем осадки в виде дождя, — рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.
По ее мнению, устойчивые теплые дни начнутся со следующей недели: от + 14 до +19 градусов тепла в дневные часы и маловероятные заморозки.
В своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин уточнил, что нас ждет погода в среднем на 3 — 5 градусов меньше климатической нормы. Но зато по сравнению с началом месяца осадков ожидается немного.
— Влияние циклонической активности на погоду в Свердловской области берет паузу на несколько дней. До среды включительно существенные осадки по области прекратятся, — пишет синоптик.
Стоит отметить, что, по мнению синоптика, осадки могут прийти в Зауралье, а в Курганской области может и вовсе установиться временный снежный покров.