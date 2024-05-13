В Башкирии прогнозируются ночные заморозки

Ветер северо-западный, северный умеренный. Существенных осадков не будет.
15 и 16 мая также прогнозируются ночные заморозки, ветер северной четверти умеренный, днем местами порывистый.
Завтра ночью в Башкирии ожидаются заморозки от 0° до −5° в воздухе и на поверхности земли, сообщает Башгидрометцентр. Днем температура воздуха поднимется до +8°… +13°. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков.
Ветер северо-западный, северный умеренный. Существенных осадков не будет.
15 и 16 мая также прогнозируются ночные заморозки, ветер северной четверти умеренный, днем местами порывистый.