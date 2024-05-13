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В Башкирии прогнозируются ночные заморозки

Завтра ночью в Башкирии ожидаются заморозки от 0° до −5° в воздухе и на поверхности земли, сообщает Башгидрометцентр. Днем температура воздуха поднимется до +8°… +13°. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 68% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Агентство «Москва»

Ветер северо-западный, северный умеренный. Существенных осадков не будет.

15 и 16 мая также прогнозируются ночные заморозки, ветер северной четверти умеренный, днем местами порывистый.