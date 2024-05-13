Туристов будут штрафовать на 2 тысячи рублей за неуплату курортного сбора в Петербурга

В Петербурге введут административную ответственность за неуплату туристического сбора. Штрафы введут как для гостиниц, так и для самих туристов, следует из текста законопроекта.
— Проект изменений в КоАП подготовлен на основе опыта регионов, где курортный сбор действует уже не один год, — заявил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Его слова приводит пресс-служба ЗакСа Петербурга.
Штрафовать гостиницы и отели будут за нарушение сроков оплаты и перечисления курортного сбора, опоздания с внесением информации в реестр и нарушения порядка учета туристов. В документе прописаны суммы — от трех до 100 тысяч рублей с гостиницы. Самих туристов также оштрафуют на сумму от 500 до 2 000 рублей, если они не оплатят сбор.
После в Смольном примут решение о полноценном внедрении курортного сбора. По словам Корнеева, за месяц город собрал 20 миллионов рублей с туристов. На старте проекта у гостиниц возникли проблемы со сбором: увеличилось время регистрации гостей, плохо работало программное обеспечение.