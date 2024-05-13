Туристов будут штрафовать на 2 тысячи рублей за неуплату курортного сбора в Петербурга

Штрафовать гостиницы и отели будут за нарушение сроков оплаты и перечисления курортного сбора, опоздания с внесением информации в реестр и нарушения порядка учета туристов. В документе прописаны суммы — от трех до 100 тысяч рублей с гостиницы. Самих туристов также оштрафуют на сумму от 500 до 2 000 рублей, если они не оплатят сбор.