Проспект Революции в Воронеже сделают пешеходным в тестовом режиме

Идея периодически делать проспект Революции пешеходным поступила к городской администрации от «неравнодушной общественности» не менее двух лет назад. По сообщениям представителей мэрии облцентра, чиновники не раз обсуждали ее, но сталкивались с проблемой доступа местных жителей к своим домам. «Пока нет конкретных организационных и технических решений проблемы доступа граждан, проживающих на проспекте, к своим домам. “Пешеходный проспект” в определенные дни теплого времени года — тема, которую мэр Вадим Кстенин с повестки не снимает, “профильники” продолжают работать над ее воплощением в жизнь. В случае принятия окончательных решений об этом будет сообщено дополнительно, как и о тех мероприятиях, которые могут быть реализованы», — рассказывал руководитель городского управления информации Никита Чеботарев в ноябре 2023 года.