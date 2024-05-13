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Проспект Революции в Воронеже сделают пешеходным в тестовом режиме

В Воронеже 1 июня запретят движение автомобилей по участку проспекта Революции — от кинотеатра «Пролетарий» до здания управления Юго-Восточной железной дороги. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Если горожанам проводить здесь время без шума и выхлопов машин понравится, если это не создаст значимых неудобств, то сделаем практику регулярной. Будем ждать оценок и от специалистов — участников форума “Зодчество ВРН” (пройдет в городе 31 мая-1 июня — “Ъ-Черноземье”): это десятки профессионалов в сферах архитектуры и городской среды, которые приедут в Воронеж со всей страны», — сказал господин Кстенин и добавил, что сотрудники администрации уже получили положительную оценку идеи от «абсолютного большинства предпринимателей», работающих на этой улице.

Мэр также рассказал, что дата тестового перекрытия проспекта Революции выбрана неслучайно: в субботу интенсивность дорожного движения в Воронеже становится минимальной. По его словам, до 1 июня профильные структуры горадминистрации проработают технические аспекты перекрытия и подготовят схему организации движения.

Идея периодически делать проспект Революции пешеходным поступила к городской администрации от «неравнодушной общественности» не менее двух лет назад. По сообщениям представителей мэрии облцентра, чиновники не раз обсуждали ее, но сталкивались с проблемой доступа местных жителей к своим домам. «Пока нет конкретных организационных и технических решений проблемы доступа граждан, проживающих на проспекте, к своим домам. “Пешеходный проспект” в определенные дни теплого времени года — тема, которую мэр Вадим Кстенин с повестки не снимает, “профильники” продолжают работать над ее воплощением в жизнь. В случае принятия окончательных решений об этом будет сообщено дополнительно, как и о тех мероприятиях, которые могут быть реализованы», — рассказывал руководитель городского управления информации Никита Чеботарев в ноябре 2023 года.

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