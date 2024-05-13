«Аэрофлот» начал продавать калининградским студентам субсидированные билеты

«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов для студентов-очников из высших учебных заведений Калининградской области. Об этом сообщается на сайте компании.
Бронирование билетов доступно онлайн на сайте авиаперевозчика. Кроме того, их можно приобрести через офисы продаж и уполномоченных агентов.
Как оформить субсидированный билет на сайте «Аэрофлота»:Перейти на вкладку «Субсидированные перевозки».Выбрать программу субсидирования из выпадающего списка. Указать пункты вылета и прибытия, даты перелёта и количество пассажиров. Дата вылета должна быть не ранее, чем через неделю. В ином случае следует обратиться в офисы продаж или к уполномоченным агентам. Заполнить все обязательные поля и загрузить документы, подтверждающие личность и статус студента очной формы обучения. Дождаться уведомления об успешной проверке и оплатить покупку.
«Клопс» писал, что калининградские студенты будут покупать субсидированные авиабилеты по специальным справкам.