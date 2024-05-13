Стендап, новый шахматный сезон и power-point вечеринка: в Казани представили летнюю парковую программу

Презентация летней программы в общественных пространствах Казани впервые пройдет в этом году в открытом формате. В парке «Черное озеро» 17 мая горожанам расскажут о планируемых мероприятиях и главных задачах на предстоящий период. В летнем сезоне в общественных пространствах запустят новые сервисы. На набережной Казанки начнет курсировать веломобиль, на озере Комсомольском появится вейк-парк, а на парковке Центра семьи «Казан» — сувенирный магазин. Подробнее о летней программе на деловом понедельнике рассказала руководитель дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.