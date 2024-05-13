Стендап, новый шахматный сезон и power-point вечеринка: в Казани представили летнюю парковую программу

Презентация летней программы в общественных пространствах Казани впервые пройдет в этом году в открытом формате. В парке «Черное озеро» 17 мая горожанам расскажут о планируемых мероприятиях и главных задачах на предстоящий период. В летнем сезоне в общественных пространствах запустят новые сервисы. На набережной Казанки начнет курсировать веломобиль, на озере Комсомольском появится вейк-парк, а на парковке Центра семьи «Казан» — сувенирный магазин. Подробнее о летней программе на деловом понедельнике рассказала руководитель дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.
«Команда дирекции парков и скверов города радует своим креативом, задумано много нового и интересного. И наши казанские парки становятся полноценными культурными центрами под открытым небом. На сегодняшний день 35 парков курирует дирекция, все они живут активной жизнью. Программа на новый сезон вселяет новые надежды, есть желание посещать парки и скверы города и дальше».
На Черном озере пройдет кофейный пикник, а в парке у Салават Купере — «КультТорг»
С 18 мая стартуют экскурсии от парк-менеджеров, они поделятся историческими фактами и секретами своей работы. Найти клуб по интересам жители смогут на фестивале парковых сообществ, который состоится 26 мая в парке «Черное озеро». В июне в формате power-point вечеринки в Горкинско-Ометьевском лесу запланирован вечер знакомств с городскими командами, которые влияют на культурную повестку города. Также горожане смогут посетить семейный фестиваль настольных игр.
Во второй раз в Казани стартует шахматный сезон совместно с Yaratam Chess. Открытие состоится 25 мая в парке им. Горького, гостей ожидает джазовый концерт, а также сеанс одновременной игры с участием гроссмейстера.
Принять участие в проекте «Стендап в парках» с этого года смогут желающие со всех городов. В летнем сезоне под кураторством Stand Up Kazan начинающие комики научатся писать тексты для выступлений и не бояться публики. Лучшие выступят в августе на финальном концерте в Горкинско-Ометьевском лесу.
В парке «Черное озеро» планируется провести лекции от городских сообществ, уроки иностранных языков и встречи с психологами. Летний книжный фестиваль «Смены» с ярмаркой и большой лекционной программой состоится
Во второй раз в парке «Черное озеро» среди горожан и сообществ с участием члена телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?» состоится интеллектуальный турнир. Отбор команд-участников будет проводиться в социальных сетях дирекции.
Второй летний сезон стартует в парке у Салават Купере. Жителей ожидают спортивные тренировки, мастер-классы по катанию на самокате совместно с экстрим-парком «УРАМ» и уличные кинопоказы. «Впервые общественное пространство станет местом проведения фестиваля разумного потребления “КультТорг”, где любой желающий, по предварительной регистрации, сможет продать или отдать на благотворительность свои вещи», — сказала Айгуль Латыпова.
Также в парке у Салават Купере и на бульваре «Ак чәчәкләр» продолжат функционировать мастерские, где можно научиться рисовать, играть на гитаре и в шахматы, подтянуть знания по школьным предметам, поиграть в настольные игры и обсудить книги.
Национальные фестивали «Итиль» и «Милли кием» продолжатся.
Жителей города в этом летнем сезоне ожидает второй фестиваль уличных музыкантов. «В прошлом году мероприятие объединило 30 артистов города, 11 из которых прошли отбор на концерт», — уточнила Айгуль Латыпова. Еще одним ярким музыкальным событием станет вечер музыки «Октава», который проведут в июле в Лядском саду.
В парке им. Горького состоится четвертый фестиваль народов Поволжья «Итиль», который станет местом культурного диалога и обмена опытом. «Через музыкальные выступления и перформансы музыканты, артисты и ремесленники познакомят жителей и гостей города с историей и культурой своего народа», — рассказала Айгуль Латыпова.
На территории набережной озера Нижний Кабан 30 августа пройдет фестиваль «Милли кием». Концепция работы общественного пространства в этом сезоне именуется «Йорт». Программа на набережной будет отражать семейные ценности и традиции, а также будет связана с темой бережного отношения к окружающей среде и современного искусства Татарстана. В рамках летнего сезона планируются выступления локальных артистов, кинопоказы, театральные постановки, танцы и тренировки. По четвергам на набережной будут проходить мастер-классы на татарском языке «Хәрәкәттә — бәрәкәт».
Спецпрограмма к Году семьи от Центра семьи «Казан».
Культурная программа Центра семьи «Казан» стартует с 15 мая, жителей ожидает премьера разработанного совместно с ТЮЗом аудиоспектакля «9 этажей любви». «Слушателям выдадут наушники, и они отправятся на прогулку по набережной Казанки, залам дворца бракосочетания и поднимутся на смотровую площадку», — поделилась Айгуль Латыпова.
Тематический показ российских короткометражных фильмов на тему семьи будет проходить в июне в здании центра. Картины из каталога кинопремии «Алтын тәлинкә / Золотая тарелка» представит кинокритик Адиля Хайбуллина.
Ко Дню семьи, любви и верности на смотровой площадке пройдет семейный ужин. Помимо дегустации блюд для гостей подготовлена театральная читка от команды творческой лаборатории «Угол». В июле на смотровой площадке также проведут «Стендап после заката» с участием резидентов Stand Up Kazan.
Смотровая площадка Центра семьи «Казан» возобновила свою работу с конца марта. Посетить ее, а также приобрести аудиогид «Казань — город на ладони» и познакомиться с главными достопримечательностями можно ежедневно с 10:00 до 22:00. «У здания центра продолжает работу выставка “Время семьи”, — добавила Айгуль Латыпова.
Экскурсии по паркам для людей с ОВЗ и программа для детей.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья летний сезон в парках и скверах города будут организованы специальные мероприятия. В рамках инклюзивной программы пройдут кинопоказы в сопровождении тифлокомментатора, для незрячих и неслышащих граждан проведут экскурсии по паркам, а также пленэры на смотровой площадке Центра семьи «Казан» в сопровождении переводчика на русский жестовый язык.
Ребята с физическими и ментальными особенностями также смогут принять участие в работе инклюзивной театральной лаборатории в парке Урицкого в июле. Подростки смогут развить свои театральные навыки в рамках пятидневного интенсива.
В предстоящий летний сезон юные горожане смогут стать участниками театральной лаборатории, где их научат основам перформативного жанра и разработке реквизита. Занятия будут проходить в Горкинско-Ометьевском лесу, куратором станет клоун и актер творческой лаборатории МОÑ Руслан Риманас. В завершение работы лаборатории воспитанники покажут свой итоговый спектакль.
Также юные казанцы смогут попробовать себя в роли предпринимателей. На детских барахолоках в парках они смогут обновить гардероб и подарить вторую жизнь игрушкам.
Приобщиться к природе и завести домашнего питомца в парках.
Найти себе питомцев жители смогут на благотворительных акциях «Лапа дружбы», которые пройдут в пяти общественных пространствах: Горкинско-Ометьевском лесу, парке у ЖК «Весна», на бульваре по ул. Фучика, в парке «Крылья Советов» и у ДК им. Саид Галиева. «Параллельно на протяжении летнего сезона в общественных пространствах будут проводиться тренировки разного формата для собаководов и их питомцев», — уточнила Айгуль Латыпова.
С пернатыми обителями парков и скверов жители смогут познакомиться на серии орнитологических экскурсий. Приобщиться к культуре взаимодействия людей и птиц в городе казанцы смогут в течение всего лета в восьми общественных пространствах.
Узнать, как устроена экосистема вокруг реки, и как быть внимательным к городу и окружающей среде, казанцы смогут в лаборатории «Горожанин-ученый». Участников ожидают 11 занятий на набережной Казанки и в других локациях: запланированы лекции, исследовательские работы и воркшопы с приглашенными экспертами, сплав с очисткой реки, посещение дебаркадера и др.
В экоцентре на Большом Голубом озере запланирована серия экологических мастер-классов. Также будет открыта двухдневная смена в лагере для взрослых.