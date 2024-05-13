Власти вводят новые ограничения по работе мигрантов в регионе в 2024 году

Ограничения по работе мигрантов в регионе на 2024 год были утверждены в декабре. Сейчас запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев действует для таких сфер, как производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также детского питания и пищевых продуктов, пассажирские перевозки (к ним отнесены как общественный транспорт, так и такси), отельный бизнес, общее образование и трудоустройство. Кроме того, под ограничения попали деятельность по обработке данных и предоставление услуг по размещению информации.