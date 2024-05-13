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33-градусная жара и грозы: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Синоптики РГП «Казгидромет» подробно рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток — с 14 по 16 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 68% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: pxhere

Астана

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 тепла.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 23−25 тепла.

Алматы:

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 тепла.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 23−25 тепла.

Шымкент:

  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 31−33 тепла.
  • 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 28−30 тепла.
  • 16 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 23−25 тепла.