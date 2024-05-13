33-градусная жара и грозы: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

Астана
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 тепла.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.
- 16 мая: переменная облачность, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 23−25 тепла.
Алматы:
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 тепла.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.
- 16 мая: переменная облачность, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, 3−8, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 23−25 тепла.
Шымкент:
- 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 31−33 тепла.
- 15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 28−30 тепла.
- 16 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 23−25 тепла.