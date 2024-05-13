«До +3 ночью»: в мае калининградцев ждёт ещё одна волна похолодания

В конце мая в Калининграде вновь похолодает. Об этом «Клопс» сообщил инженер-синоптик регионального Гидрометцентра Виктор Будовый.
Температура воздуха ночью упадёт до +3 градусов. Осадков не ожидается.
«Погоду в мае определяет антициклоническая активность. Она и спровоцирует заброс северных воздушных масс. Температурный фон в этом месяце окажется на 3−5 градусов ниже нормы. С 20 по 23 мая похолодает до +12 днём и +3−5 ночью», — уточнил Будовый.
По словам эксперта, с 24-го опять начнёт теплеть. Обильных осадков и пасмурных дней до конца месяца не ожидается.