«До +3 ночью»: в мае калининградцев ждёт ещё одна волна похолодания

«Погоду в мае определяет антициклоническая активность. Она и спровоцирует заброс северных воздушных масс. Температурный фон в этом месяце окажется на 3−5 градусов ниже нормы. С 20 по 23 мая похолодает до +12 днём и +3−5 ночью», — уточнил Будовый.