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«До +3 ночью»: в мае калининградцев ждёт ещё одна волна похолодания

Синоптик рассказал о погоде на конец весны.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 68% 760 мм рт. ст. +14°

В конце мая в Калининграде вновь похолодает. Об этом «Клопс» сообщил инженер-синоптик регионального Гидрометцентра Виктор Будовый.

Температура воздуха ночью упадёт до +3 градусов. Осадков не ожидается.

«Погоду в мае определяет антициклоническая активность. Она и спровоцирует заброс северных воздушных масс. Температурный фон в этом месяце окажется на 3−5 градусов ниже нормы. С 20 по 23 мая похолодает до +12 днём и +3−5 ночью», — уточнил Будовый.

По словам эксперта, с 24-го опять начнёт теплеть. Обильных осадков и пасмурных дней до конца месяца не ожидается.