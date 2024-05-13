Петербуржцы обломали еле распустившуюся сакуру в Саду Дружбы

Людей в Саду Дружбы сейчас не очень много, нет толп посетителей, однако здесь царит своя атмосфера — спокойная и умиротворяющая. У каждой достопримечательности по 3−4 любопытных пары глаз, но на сакуру особого внимания гости не обращают, отмечает наш корреспондент.
Сакура в Саду Дружбы белая, едва распустившаяся, но кто-то уже обломал цветущие ветви. Такое отношение гостей сада — не единственная проблема. Территория здесь выглядит довольно ухоженной и чистой, а вот состояние построек оставляет желать лучшего.
«Стена девяти драконов» облупилась, усы у ящеров отвалились, а черепица рассыпалась. Деревянная постройка сбоку вся облупилась и выглядит ветхой. Арка тоже не очень хорошо себя чувствует, с черепицы, даже снизу, не убрали мусор, а сама кладка разваливается", — отмечает наш корреспондент.
За стеной садика лежат инструменты для уборки. Под слоем относительно свежей краски отчетливо проступает граффити. При этом вокруг нет мусора, за территорией явно следят.