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Петербуржцы обломали еле распустившуюся сакуру в Саду Дружбы

В Петербурге сейчас — сезон цветения сакуры, и в Ботаническом саду она цветет уже вовсю. В Саду Дружбы на Литейном проспекте японская красавица только распустилась, но кто-то уже пообламывал ей веточки. На это обратил внимание корреспондент «МК в Питере».

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Людей в Саду Дружбы сейчас не очень много, нет толп посетителей, однако здесь царит своя атмосфера — спокойная и умиротворяющая. У каждой достопримечательности по 3−4 любопытных пары глаз, но на сакуру особого внимания гости не обращают, отмечает наш корреспондент.

Сакура в Саду Дружбы белая, едва распустившаяся, но кто-то уже обломал цветущие ветви. Такое отношение гостей сада — не единственная проблема. Территория здесь выглядит довольно ухоженной и чистой, а вот состояние построек оставляет желать лучшего.

«Стена девяти драконов» облупилась, усы у ящеров отвалились, а черепица рассыпалась. Деревянная постройка сбоку вся облупилась и выглядит ветхой. Арка тоже не очень хорошо себя чувствует, с черепицы, даже снизу, не убрали мусор, а сама кладка разваливается", — отмечает наш корреспондент.

За стеной садика лежат инструменты для уборки. Под слоем относительно свежей краски отчетливо проступает граффити. При этом вокруг нет мусора, за территорией явно следят.

флора и фауна