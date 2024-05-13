Петербуржцы обломали еле распустившуюся сакуру в Саду Дружбы

В Петербурге сейчас — сезон цветения сакуры, и в Ботаническом саду она цветет уже вовсю. В Саду Дружбы на Литейном проспекте японская красавица только распустилась, но кто-то уже пообламывал ей веточки. На это обратил внимание корреспондент «МК в Питере».