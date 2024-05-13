Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске в снегопад готовят 9 пляжей

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая, ФедералПресс. В майский снегопад в Челябинске завершают подготовку к купальному сезону. Всего в городе будет действовать 9 бесплатных муниципальных пляжей.

«На этой неделе заканчиваем по плану подготовку всех девяти муниципальных пляжей к открытию. А далее уже в зависимости от погодных условий будем готовы принимать отдыхающих».

сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании.

Традиционно купальный сезон стартует 1 июня. На дату официального открытия пляжей влияют непредсказуемые уральские погодные условия.

Все лето на пляжах будут дежурить спасатели. В городе на каждом из трех водоемах расположены три муниципальных пляжа. «Новроссийский» в этом году оборудуют всем необходимым для посещения людей с особенностями здоровья.

туризм и отдых