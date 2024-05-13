В Челябинске в снегопад готовят 9 пляжей

«На этой неделе заканчиваем по плану подготовку всех девяти муниципальных пляжей к открытию. А далее уже в зависимости от погодных условий будем готовы принимать отдыхающих».
Традиционно купальный сезон стартует 1 июня. На дату официального открытия пляжей влияют непредсказуемые уральские погодные условия.
Все лето на пляжах будут дежурить спасатели. В городе на каждом из трех водоемах расположены три муниципальных пляжа. «Новроссийский» в этом году оборудуют всем необходимым для посещения людей с особенностями здоровья.