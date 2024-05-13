Алексей Миллер пригрозил игрокам «Зенита» лишением бонусов

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел тяжелый разговор с игроками и тренерами «Зенита» после поражения сине-бело-голубых в домашнем матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА. Напомним, что игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. И глава компании, которая выступает титульным спонсором петербургской команды, остался недоволен таким раскладом. Как пишет в своем Telegram-канале журналист Кирилл Легков, Миллер пригрозил игрокам лишением всех бонусов, если они не выиграют Кубок России.