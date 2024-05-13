Названы даты последних звонков в Севастополе

Как пояснил градоначальник, 24 мая последние звонки состоятся в 57 школах. Еще в шести учреждениях они запланированы на 25 мая. Губернатор уточнил, что речь идет о гимназиях № 1 и № 10, школах № 35, № 41, № 54, а также о политехническом лицее.