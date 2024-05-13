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Названы даты последних звонков в Севастополе

Развожаев: последние звонки в школах Севастополя состоятся 24 и 25 мая.

Источник: Комсомольская правда

Последние звонки в севастопольских школах планируют провести 24 и 25 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как пояснил градоначальник, 24 мая последние звонки состоятся в 57 школах. Еще в шести учреждениях они запланированы на 25 мая. Губернатор уточнил, что речь идет о гимназиях № 1 и № 10, школах № 35, № 41, № 54, а также о политехническом лицее.

— В этом году участниками «последних звонков» станут 12 580 детей, — сообщил Развожаев.

Губернатор добавил, что выпускные экзамены в девятых классах начнутся 21 мая, а в 11-х — 23 мая.

образование